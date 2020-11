PARIS, 20 juil 2005 (AFP) - Amorce, une association d'élus locaux, a exigé mercredi soir "la prise en charge intégrale des coûts" par les producteurs de la collecte sélective de déchets électriques et électroniques.

Interrogée par l'AFP sur un décret adopté mercredi en conseil des ministres, qui introduit la collective sélective de ces déchets et leur recyclage, la responsable déchets de l'association, Isabelle Bonamy, a déclaré que "le principe pollueur-payeur devrait être intégralement respecté".

Les producteurs doivent désormais prendre en charge l'intégralité des coûts de collecte sélective, de traitement et d'élimination de leurs déchets, a-t-elle expliqué.

"L'objectif est de favoriser le réemploi et le recyclage" des déchets et d'éliminer la fraction non valorisable "dans des installations appropriées et non plus dans des exutoires mis à la charge des collectivités", a-t-elle averti dans une allusion aux décharges et aux incinérateurs.

Amorce regroupe 250 collectivités locales réparties sur "les trois quarts du territoire français".