PARIS, 21 oct 2004 (AFP) - Le groupe français de matériaux de construction

Lafarge a réalisé sur les neuf premiers mois de l'année 2004 un chiffre

d'affaires en hausse de 5,7% à 10,870 milliards d'euros contre 10,281

milliards d'euros un an plus tôt, a-t-il annoncé dans un communiqué jeudi.

Le groupe a par ailleurs indiqué maintenir sa prévision d'une croissance du résultat d'exploitation courant supérieure à 10%, qu'il avait relevée début septembre.

"Nous maintenons notre confiance en une progression du résultat d'exploitation courant supérieur à 10% en 2004, hors effets de change et sauf conditions climatiques anormalement mauvaises", a indiqué le directeur général du groupe, Bernard Kasriel, cité par le communiqué.

"Cette perspective prend en compte la poursuite de la hausse des coûts de l'énergie et le niveau de l'activité élevé au second semestre de l'année dernière", a-t-il ajouté. A périmètre et taux de change constant, la progression du chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 8,5%. L'effet de périmètre s'établit à 0,9% (+108 millions d'euros) et l'effet de change est négatif de 3,7%, soit 344 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année.

La branche ciment a vu son chiffre d'affaires progresser de 7% à 5,174 milliards d'euros, contre 4,837 mds EUR sur les neuf premiers mois de l'année dernière. Dans cette branche, Lafarge souligne "la croissance des volumes et une amélioration des prix". Le niveau "soutenu" en France permet de compenser la baisse attendue en Grèce avec la fin des constructions dues aux Jeux Olympiques.

En Amérique du Nord, le groupe note des tendances de prix positives, alors que le second semestre de l'année dernière avait connu des baisses. La branche granulats et béton a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 5,2% à 3,315 mds EUR. "Des volumes soutenus en Amérique du Nord et en France se conjuguent à un environnement de prix favorable", a commenté le groupe.

La branche toiture a vu son chiffre d'affaires progresser de 0,4% à 1,123 md EUR sur les neuf premiers mois de l'année, mais au troisième trimestre le chiffre d'affaires s'inscrit en baisse de 6,2%. La branche plâtre a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 12,6% à 1 md EUR, en raison "d'une demande soutenue et de fortes hausses de prix en France et au Royaume-Uni", a souligné le groupe.