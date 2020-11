PARIS, 12 mai 2005 (AFP) - Le Groupe Les Echos va quitter ses locaux de la rue de la Boétie en mars 2006 et s'installer au 18 rue du Quatre Septembre dans le 2ème arrondissement de Paris, annonce le Groupe dans un communiqué.

L'ensemble des départements du Groupe, c'est à dire le quotidien Les Echos, le mensuel Enjeux-Les Echos, les éditions électroniques, les lettres professionnelles, Les Echos Conférences et Formations, Eurostaf, la régie Echofi et l'ensemble des services techniques et administratifs seront réunis sur un même site, occupant 7.500 m2 répartis sur 4 étages.

Le Groupe Les Echos, filiale du géant britannique Pearson éditeur notamment du Financial Times) s'installe dans l'ancien immeuble du Crédit Lyonnais. Il était rue de la Boétie depuis 1988.