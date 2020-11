Lyon: plus de 10.000 abonnés au dispositif de prêt de vélos lancé mi-mai

LYON, 7 juil 2005 (AFP) - La ville de Lyon a annoncé jeudi que son dispositif de prêt de vélos, lancé le 17 mai avec le groupe d'affichage urbain JC Decaux, a enregistré plus de 10.000 abonnés.

Au 5 juillet, 10.494 Lyonnais et Villeurbannais étaient abonnés à ce système de prêt, gratuit la première demi-heure et qui met un millier de vélos à leur disposition, a indiqué la municipalité dans un communiqué.

Les 95 stations "Vélo'v" enregistrent en moyenne 4.000 locations chaque jour, avec une pointe enregistrée pour la 24e Fête de la musique, le 21 juin, avec 4.902 locations. La plupart des trajets effectués avec ces vélos sont assez courts, puisque la durée moyenne d'emprunt est inférieure à 20 minutes, pour une distance moyenne de 2,8 km. Le profil-type de l'usager est un homme, actif, âgé de 25 à 55 ans, qui utilise "Vélo'v" pour aller au travail ou en revenir, ainsi que pendant sa pause déjeuner, a précisé JC Decaux. Le service Vélo'v fait partie du contrat de fourniture du mobilier urbain à la Communauté urbaine du Grand Lyon, remporté par JC Decaux en décembre. Selon les termes du contrat, ce service de location devrait atteindre dès cet été 2.000 vélos et 4.000 vélos d'ici deux ans si le succès se confirme.

