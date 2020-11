PARIS, 29 juil 2004 (AFP) - Le groupe français Saint-Gobain (verre,

matériaux de construction et emballage) a révisé à la hausse jeudi sa

prévision de résultat d'exploitation 2004, après avoir annoncé une hausse de 3,6% de son bénéfice net semestriel à 487 millions d'euros.



Le groupe a porté à 7% son objectif de croissance du résultat d'exploitation pour 2004 à taux de changes et périmètre constants (hors acquisition du groupe danois Dahl).

"Nous sommes satisfaits de ces résultats. Nous sommes en avance sur notre objectif annuel", a commenté le Pdg de Saint-Gobain, Jean Louis Beffa, lors d'une conférence de presse de présentation des résultats semestriels du groupe.

Outre "un redémarrage de la croissance européenne, en particulier en France, au deuxième trimestre", qui va compenser une croissance américaine de "moindre ampleur", il a relevé le "dynamisme" du secteur de la construction en France.

Hors plus-values de cession, le bénéfice net ressort à 510 M EUR, en hausse de 8,3% sur le premier semestre 2003. "Cette progression résulte pour l'essentiel de l'amélioration du résultat d'exploitation et de la réduction de la charge nette de financement", précise Saint-Gobain dans un communiqué.

Le résultat d'exploitation a progressé de 6% à 1,258 md EUR.

Le chiffre d'affaires a progressé au premier semestre de 7,1% à 15,696 milliards d'euros. A données comparables, le c.a. a crû de 5,5%, dont 6,1% sur le seul deuxième trimestre.

Par branche d'activités et à périmètre comparable, le verre a augmenté de 4% à 5,733 mds EUR, les matériaux haute performance de 9% à 1,749 md EUR et l'habitat de 6,1% à 8,378 milliards d'euros.

La capacité d'autofinancement du groupe s'est établie à 1,253 md EUR, en progression de 0,8% comparé au premier semestre 2003.

Après versement du dividende, l'endettement net s'élève à 6,7 mds EUR au 30 juin 2004, en baisse "sensible" par rapport aux 7,1 mds EUR du 30 juin 2003.

L'endettement net représente 56% des fonds propres.

Les provisions hors exploitation ont augmenté de 11 M EUR pour atteindre 135 M EUR, dont une charge de 50 M EUR au titre des litiges liés à l'amiante chez sa filiale américaine CertainTeed.

Le nombre de nouveaux litiges reçus par CertainTeed au premier semestre est d'environ 9.000, soit cinq fois moins qu'à la même période de 2003. Dans le même temps, 11.000 plaintes ont été réglées. "En conséquence, le nombre de litiges en cours au 30 juin 2004 est en léger retrait par rapport au 31 décembre 2003, à 106.000 plaintes, contre 108.000" précédemment.

En revanche, le coût moyen de règlement des litiges a progressé sur les 12 derniers mois pour atteindre 2.700 dollars par cas, contre 2.100 dollars un an plus tôt.

Si bien que le groupe évaluera "à la fin de l'année" le montant de la provision sur 2004, compte tenu du "facteur positif" de la baisse du nombre de litiges et "du facteur négatif" de la hausse de leur coût.

Quant au projet de loi créant un fonds d'indemnisation aux Etats-Unis, Saint-Gobain s'est dit prudent sur sa date de sortie malgré un rapprochement des positions entre démocrates et républicains. "Il n'y aurait pas eu les élections présidentielles, on serait un peu plus optimistes", a indiqué Philippe Crouzet, directeur général adjoint chargé des Finances, jugeant que le projet serait bloqué pendant quelques mois.