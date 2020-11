PARIS, 28 avr 2005 (AFP) - La Commission nationale du débat public (CNDP), destinée à faire participer les usagers aux grandes décisions d'équipement, a conduit en 2004 trois débats contre sept en 2003, selon le rapport annuel de la CNDP publié jeudi.

Le nombre de débats a été limité pour éviter toute confusion ou tentative de détournement en période électorale (régionales et cantonales), et de toutes façons l'approche des élections a ralenti le rythme d'envoi à la CNDP, a précisé son président Yves Mansillon au cours d'une conférence de presse.

En 2003, la Commission avait tenu sept débats, alors que seulement six avaient été organisés entre 1997 et 2002. Plusieurs débats lancés en 2003 ont été achevés en 2004 (liaison autoroutière Amiens-Lille-Belgique, contournement autoroutier de Bordeaux, Fos 2).

Trois nouveaux débats ont été tenus l'an dernier (aménagement routier Caen-Flers, usine d'enrichissement d'uranium Georges-Besse II, liaison routière sécurisée et projet tram-train à la Réunion). Selon le rapport, deuxième du genre, une dizaine d'autres ont par ailleurs été lancés, dont celui concernant le projet de réacteur nucléaire tête de série EPR à Flamanville, ainsi que le premier débat d'options générales, relatif au problème des déchets radioactifs à vie longue.

Parmi les autres débats publics qui ont été décidés, on peut relever ceux concernant des projets de transports terrestres, comme le contournement autoroutier de Rouen, le contournement de Nice et la liaison routière entre Grenoble et Sisteron, ainsi que des projets de création de lignes ferroviaires (lignes ferroviaires à grande vitesse PACA et Bordeaux-Toulouse).

On note également un projet d'équipement électrique (ligne à très haute tension Contentin-Maine). Pour le vice-président de la CNDP, Philippe Marzolf, l'utilité du débat est de mieux en mieux comprise et la participation du public en est la preuve. Ainsi, les 14 premières réunions du débat Ligne à grande vitesse PACA ont déjà attiré près de 3.500 personnes, a-t-il précisé, et la CNDP a reçu plus de 6.000 cartes pour demander des informations.

Globalement, note-t-il cependant, certaines réticences subsistent, et les élus, en particulier, ont toujours quelques difficultés à prendre leur place dans le débat.