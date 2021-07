Centre Bois Massif, un atelier certifié et misant sur le local

Début juillet, la Grande Exposition du Fabriqué en France a dévoilé une sélection de produits 100 % français. L’occasion notamment de découvrir les parquets en chêne de Centre Bois Massif. Zoom avec Samuel Deschaumes, président la société, qui fait la part belle aux produits bois fabriqué sur-mesure et en grande partie à partir de chêne du Centre, région d’origine de la marque basée à Saint-Pierre-les-Etieux, dans le Cher (18).

Entre le 3 et 4 juillet dernier, la seconde édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France s’est tenue au Palais de l’Elysée. Les parquets en chêne massif de Centre Bois Massif ont été mis en avant parmi des produits d’entreprises, artisans et industriels impliqués dans la fabrication française. Une sélection parmi 2 325 produits, assurée par un comité présidé par Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, et Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises (PME).

La production bois de France valorisée

« Cette mise en lumière est importante pour des structures comme la nôtre où il faut se battre au quotidien pour rester compétitif face à des produits bois importés (Chine, Brésil...) », souligne Samuel Deschaumes, président de Centre Bois massif, avant d’ajouter : « Il s’agit d’une belle reconnaissance de notre savoir-faire de notre qualité de production, et cela permet de rester motivé pour continuer à se démener pour faire valoir la transformation en France avec des circuit-courts d’approvisionnement ».

Une fierté pour l’entreprise mais également pour les certifications qui lui ont été attribuées. Ainsi, pour le label de Bois de France, que Centre Bois Massif a rejoint début 2020, c’est une véritable reconnaissance des produits mais aussi du label. « Afficher un produit labellisé dans cette exposition d’exception après seulement quelques mois d’existence vient démontrer la pertinence de notre démarche, initiée par des professionnels de la filière bois et regroupant déjà plus de 80 entreprises », affirme Jérôme Martinez, responsable de la certification.

Même fierté ressentie pour le label PEFC France et son directeur Paul-Emmanuel Huet : « Cette exposition au Palais de l’Élysée est l’opportunité de valoriser la certification PEFC et les engagements des 3 100 entreprises certifiées françaises dans la gestion durable des forêts ».

Le local au cœur de la fabrication

Centre Bois Massif oeuvre dans la fabrication de produits bois divers : parquets, panneaux, plans de travail, claustras, petits mobiliers, lames de terrasse et bardages. Implantés dans le Cher, à Saint-Pierre-les-Etieux depuis 1991, les ateliers assurent la transformation du bois, de la bille de bois à la livraison du produit fini chez ses clients dans tout l’Hexagone. Particuliers comme professionnels peuvent commander sur le site Internet de Centre Bois Massif, ou dans l’un des sept showrooms nationaux de la marque, où ils peuvent aussi demander conseil sur leur projet d’aménagement.

Au-delà de proposer des services sur-mesure, le catalogue de Centre Bois Massif se compose en majeure partie de bois français, en particulier le chêne de la région Centre et de la forêt de Tronçais qui « présentent un grain fin et des couleurs claires et homogènes » . « La régularité de nos approvisionnements avec nos partenaires scieurs nous permet une continuité de qualité de production très recherchée », précise Samuel Deschaumes.

Présent dans les parquets, panneaux et produits d’aménagement intérieur de la marque, le chêne français laisse toutefois sa place au frêne ou au peuplier, français et thermo-chauffés, en ce qui concerne les produits extérieurs tels que les lames de terrasse ou les bardages, pour une meilleure durabilité. « Nous venons de conclure une étude avec le FCBA et la Fédération Nationale du Bois (FNB) garantissant l’aptitude à la classe d’emploi pour des bois en extérieur et ces propriétés », précise le président de Centre Bois Massif.

Ce dernier voit derrière les activités de l’entreprise de nombreuses vertus : empreinte carbone positive, renforcement des approvisionnements en circuit-court, et donc développement de l’emploi sur le territoire. Le tout dans une ambiance familiale « où chacun apporte son investissement chaque jour pour proposer à nos clients professionnels ou particuliers des produits de qualité, et des services et conseils personnalisés ».

Une famille qui tend à élargir ses rangs, notamment en recrutant des commerciaux sédentaires pour les showrooms de Paris, Lyon, Aix-en-Provence et Tours, mais aussi des opérateurs pour l’usine de Saint-Pierre-Les-Etieux.

Virginie Kroun

Photo de une : parquet-chene-massif.com