Gamme façade ONWOOD®

La gamme OnWood® revisite et rend hommage aux principaux exercices du bois en façade. Les textures sont impressionnantes de réalisme et les fonds de nervures traités en noir mat disparaissent pour donner l’illusion parfaite d’éléments en bois véritable. Le tout en conservant la rapidité et la simplicité de mise en œuvre d’un bardage métallique, garanti et sans entretien.

La gamme ONWOOD® c’est 5 profils originels : → ONWOOD BARO 710®

Grâce à ses nervures qui reprennent les sections les plus communes du tasseau en bois 37x37mm, BARO 710® réalise à merveille le barreaudage. → ONWOOD PLANCHETTE 800®

Aussi à l’aise à l’extérieur qu’à l’intérieur, PLANCHETTE 800® et ses nervures en fines lattes, offrent un aspect lambrissé moderne et esthétique. → ONWOOD PEIGNE 500®

Avec une profondeur maximale entre chacune de ses fines nervures, PEIGNE 500 offre un effet lattis bois serré et unique. → ONWOOD CLAIREWOA 880®

Naturellement horizontale, CLAIREWOA 880® et ses nervures taillées façon bois en biseau, jouent la disposition en claire-voie. → ONWOOD ALABAMA 1060®

Avec ses larges plages façon planches de bois superposées, ALABAMA 1060® s’inspire du style de la maison américaine traditionnelle. Fin 2023, la série BUCHETTE vient compléter la gamme en apportant une touche d’aléatoire à effet bois. Depuis cette fin d’année, la gamme ONWOOD s’est étoffée avec une série de profils en format mini, extraits de notre gamme TOYS, et une série en format maxi. Aujourd’hui, ONWOOD c’est 15 profils pour s’adapter à tous les projets. Modèles et brevets déposés

4 essences de bois disponibles

Garantie 30ans

Réaction au feu : A1 (M0)

Résistance aux chocs : Q4

Pose traditionnelle Règles RAGE → Colorigami® Process, une nouvelle ère commence pour l’acier laqué

2 années de recherches ont été nécessaires à la création d’un procédé de laquage totalement révolutionnaire. Les revêtements conservent 100% de leurs caractéristiques. La superposition des peintures et notre procédé de laquage sélectif permettent d’imprimer des bandes noires à des endroits bien définis. Les bandes de peinture communiquent avec les nervures pour des effets 3D hyperréalistes. → 4 coloris OnWood®

La gamme OnWood®, c'est aussi un travail sur 4 essences de bois. Nous avons voulu un fin veinage très réaliste, traité dans des revêtements ultra mats, pour s'approcher au plus près de la très faible brillance du bois naturel. Quand elles sont présentes, les bandes noires de fond de nervure sont elles aussi réalisées en mat. Leur objectif étant d'avoir le moins de présence possible.