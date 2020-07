Alors que le nouveau dispositif d'aides aux travaux de rénovation énergétique devait bénéficier à 200 000 ménages modestes, seuls 25 000 en ont profité. Face à ces faibles résultats, parfois imputés à la crise liée au Covid-19 ou au manque de lisibilité, Emmanuelle Wargon a annoncé que MaPrimeRénov' serait finalement étendue à tous les ménages, y compris les plus aisés, et même élargie aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés.

Depuis le début de l'année 2020, MaPrimeRénov' remplace progressivement l'ancien crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE). Le nouveau dispositif d'aides aux travaux de rénovation des logements devait initialement exclure les ménages les plus aisés (9ème et 10ème déciles), au grand dam des principales fédérations du bâtiment, qui prévoyaient une baisse des demandes de travaux. La nouvelle prime élargie aux bailleurs et copropriétés Face au manque de succès visible après la publication des premiers résultats (25 000 demandes acceptées contre 200 000 attendues), le gouvernement semble avoir retourné sa veste. Dans un entretien accordé au Figaro ce vendredi 24 juillet, Emmanuelle Wargon, nouvelle ministre déléguée au Logement, a en effet annoncé que le dispositif serait finalement accessible à tous les ménages à compter du 1er janvier 2021, et même étendu aux propriétaires bailleurs, et pour les travaux de copropriétés, en remplacement des aides de l'Anah. Le principale avantage de MaPrimeRénov' réside dans la rapidité de son versement. L'argent est en effet versé dès la fin des travaux, et le ménage n'a donc plus un an à attendre avant d'être remboursé. Dans ce contexte, le budget dédié aux aides à la rénovation énergétique des logements sera revu à la hausse, et devrait être « bien supérieur au milliard d'euros », selon les premières estimations d'Emmanuelle Wargon. Des paroles aux actes ? A travers cette revalorisation, le gouvernement prouve qu'il mise bien – comme annoncé par Emmanuel Macron dans son discours du 14 juillet – sur la rénovation énergétique pour relancer l'économie, éradiquer les 7 millions de passoires thermiques (étiquettes F ou G), et limiter les émissions de CO2. Pour accélérer ces rénovations, certains conseillent de passer à des rénovations globales plutôt que par geste, et la Convention citoyenne prône quant à elle une obligation de travaux lors du changement de propriétaire. C.L. Photo de une : Adobe Stock

Redacteur