Depuis plus de 50 ans la société GRAF fabrique et commercialise des solutions :



o pour la gestion des eaux pluviales (récupération, rétention, infiltration)

o pour le traitement des eaux usées (assainissement)



Du particulier aux collectivités en passant par les industriels, découvrez nos solutions qui font notre réputation.

Graf propose des réservoirs, cuves et citernes pour la récupération d'eau de pluie, des systèmes d'épurations, des systèmes d'infiltration et des système de rétention.