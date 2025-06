Récupération d’eau de pluie : GRAF facilite l'accès aux aides

Après le lancement du Plan Eau en 2023, de nombreuses aides financières et subventions ont vu le jour, afin de favoriser les solutions dédiées à la gestion des eaux pluviales.

Il est possible de bénéficier d’une aide nationale avec un Taux de TVA réduit à 10%

Les travaux d’amélioration, d'aménagement et d'entretien de locaux d'habitation de plus de 2 ans sont éligibles à un taux de TVA réduit de 10% au lieu de 20%. Les coûts liés à l'acquisition et à l'installation d'un système de récupération d'eau de pluie sont concernés par ce dispositif.

Mais également d’aides locales

De nombreuses communes, départements et collectivités ont mis en place des aides locales en faveur de la mise en place d'un système de récupération des eaux pluviales.

Ainsi, dans certaine région il est possible de bénéficier d’une subvention pouvant atteindre jusqu'à 10 000 € pour l'installation d’une cuve en enterré !

Pour vous accompagner dans votre projet, GRAF recense sur son site les aides disponibles (liste non exhaustive). Vous pouvez ainsi consulter les dispositifs en vigueur selon votre zone géographique !

