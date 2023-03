Trophées de l'adaptation au changement climatique en Méditerranée : une édition spéciale est lancée

Le bassin méditerranéen est la deuxième zone la plus impactée par le changement climatique après l'Arctique. Selon le rapport du MedECC, ce « hot spot » du changement climatique se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale et va subir des impacts majeurs dès 2050, comme la baisse jusqu’à 10 % de la disponibilité en eau douce ou l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des événements climatiques extrêmes (canicules, sécheresses, inondations).

Face à cette situation, l'Ademe, en partenariat avec le Plan Bleu, GlobalABC, Medener et le RCREEE, a lancé une édition spéciale des Trophées de l'adaptation au changement climatique en Méditerranée.

Inciter d’autres territoires à s’adapter au changement climatique

Cette édition spéciale se concentre sur le secteur des bâtiments et de la construction et vise à mobiliser tous les acteurs publics et privés des territoires littoraux, urbains et ruraux du pourtour méditerranéen.

Les Trophées de l’adaptation au changement climatique en Méditerranée permettent ainsi d'identifier des projets d'adaptation exemplaires et reproductibles, de valoriser les actions portant sur les bâtiments, les équipements, les infrastructures et les aménagements liés au secteur de la construction, conçus ou rénovés de manière résiliente.

Les projets lauréats ont pour ambition de servir d'exemple et d'inspirer tous les territoires qui s'adapteront au changement climatique. Les éditions précédentes ont permis d’identifier et de mettre en lumière plus de 100 projets provenant de 18 pays du pourtour méditerranéen.

Les candidats ont jusqu'au 9 avril 2023 pour déposer leur dossier, et la cérémonie de remise des prix aura lieu le 11 mai 2023 lors de la MeetMED Week à Marrakech.

Marie Gérald

Photo de une : ©