Transition énergétique : l’État revalorise l’enveloppe des intercommunalités

L’État accorde plus de moyens aux intercommunalités pour financer leurs projets de transition énergétique ou d’adaptation au changement climatique. L’enveloppe qui y est consacrée passe ainsi à 200 millions d’euros en 2025.

Les intercommunalités vont avoir davantage de marge de manœuvre pour financer leurs projets de transition énergétique ou d’adaptation au changement climatique. Pour 2025, l’État a doublé le montant de l’enveloppe consacrée à ce type de projet pour la porter à 200 millions d’euros.

Mieux soutenir les intercommunalités pour faire face au dérèglement climatique

Un coup de pouce bienvenu pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants, tenues d’élaborer des « plans climat-air-énergie territoriaux » (PCAET) afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l’air ou se préparer aux sécheresses ou aux inondations aggravées par le dérèglement climatique.

Une portion du Fonds vert est consacrée à soutenir la réalisation de ces plans. Au terme de l’examen du budget, cette portion atteignait 100 millions sur les 1,15 milliard de ce fonds. Elle est désormais portée à 200 millions d’euros, a indiqué le 19 mars le cabinet d’Agnès Pannier-Runacher.

Le montant total du Fonds vert n’augmente pas, mais le fait qu’une portion plus grande soit destinée au PCAET « correspond à une demande très forte des sénateurs et des élus locaux », a justifié le cabinet.

Pour l’essentiel du Fonds vert, « les collectivités déposent un dossier » pour obtenir une aide de financement de leur projet « et il est ou non retenu » par les préfectures, explique le cabinet. « Or là, pour ces 200 millions d’euros, on va déléguer cette enveloppe à toutes les intercommunalités engagées » dans ces plans climatiques. « L’argent sera versé dès le début, ce sera un gain de temps et de souplesse », a ajouté le cabinet.

Une bonne nouvelle à relativiser au regard des ambitions d’antan

Une revalorisation de l’enveloppe accueillie chaleureusement par Sébastien Martin, président d’Intercommunalités de France, qui s’est félicité de ce coup de pouce : « C’est une très bonne nouvelle, les intercommunalités sont les fers de lance de la transition écologique et ce financement de leurs plans climat les aidera à mettre en œuvre des actions concrètes pour adapter les territoires au changement climatique ».

« C’est 200 millions d’euros sont tout de même à mettre au regard des efforts financiers considérables demandés aux collectivités, qui impacteront nécessairement leurs politiques écologiques », a-t-il toutefois relativisé.

Le Fonds vert, qui avait été porté à 2,5 milliards d’euros dans le budget 2024 initial, avait été très rapidement raboté à 2 milliards face à la crise des finances publiques, puis ramené à 1,15 milliard d’euros pour 2025.

Ce fonds peut servir à financer tous types de projets, allant de la protection contre les îlots de chaleur, le développement de pistes cyclables ou encore la rénovation énergétique des bâtiments.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock