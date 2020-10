Charlotte Famy, directrice générale de Saint-Gobain Weber France a dévoilé la nouvelle stratégie de Weber, leader mondial des mortiers industriels. En effet, l’enseigne va réorienter entièrement le développement de ses produits et de ses services vers des démarches RSE (responsabilité sociale et environnementale).

Depuis sa création en 1902, l’entreprise Weber, filiale du groupe Saint-Gobain, ne cesse de placer les Hommes au coeur de ses actions. Aujourd’hui présente dans plus de 40 pays, elle est spécialisée dans les enduits de façades neuves ou anciennes, l’isolation thermique, l’étanchéité ou encore dans la la finition des sols.

Une responsabilité environnementale

L’objectif principal de Weber France est la neutralité carbone annoncé par Saint-Gobain, d’ici 2050. Pour cela, l’enseigne se laisse 5 ans pour réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre, exprimées en équivalent CO2, de 20% de sa consommation de matières premières primaires et de 30% ses emballages en matières plastiques. Elle se propose aussi de diminuer de 5% par an, ses déchets de production et d'en valoriser au moins 90%.

Rappelons que pour limiter son impact environnemental, Weber a initié, en 2019, le comité « VertETfier ». Ce dernier rassemble notamment des expertises pluridisciplinaire sur des projets d’éco-innovation ainsi que de développement humain, et repose sur 3 grands piliers. Le but est de contribuer à l’épanouissement des professionnels du bâtiment, inventer des solutions pour une maison respectueuse de l’environnement et devenir un acteur de proximité fier de s’engager pour les territoires et le patrimoine local. Valorisant la transparence sur ses pratiques et solutions, Weber a également investi dans la formation d’une équipe dédiée à l'analyse du cycle de vie de ses produits.

« Formuler des solutions avec des composants recyclés ou biosourcés, dont l’empreinte CO2 est faible, devient une de nos priorités. La réduction des matières plastiques dans nos emballages en est une autre », a confié Lionel Raynaud, Directeur Recherche et Développement de Saint-Gobain Weber France.

Weber est, par ailleurs, le seul mortieriste à disposer du label origine France Garantie et ce, pour près des 70% de ses produits.

« La proximité est dans notre ADN », Charlotte Famy

Weber France s’est réorganisé dans son processus de direction car désormais les 12 sites de production français se répartissent sur 5 régions sectorisées afin de jouer un véritable rôle sociétal à l'échelle locale. L’enseigne a décidé de rompre avec la précédente organisation, trop pyramidale, et alors gagner en efficacité. « Avec ses 12 sites de production, ses 5 centres de formation, et ses services clients dans chaque région, Weber est le seul acteur à être implanté si largement sur l’ensemble du territoire pour être au plus proche de ses clients et de ses fournisseurs », déclare Charlotte Famy. Ce réaménagement permet de privilégier les circuits courts avec pour but, toujours, de réduire l’empreinte carbone.

La filiale de Saint-Gobain a même édité une « charte éco-engagée » listant des critères précis associés à ces trois thématiques (énergie, climat, économie circulaire / sécurité et bien-être / création de valeur locale) et la directrice Générale annonce clairement que « tout nouveau produit devra désormais répondre à l’un des critères de la charte éco-responsable nouvellement définie ». L’enseigne propose déjà 4 produits en réponse à cette charte : le mortier colle webercol flex éco, la nouvelle colle déformable spéciale façade webercolfaçade et sa technologie bas carbone. L’ITE webertherm XM natura, le premier système avec un isolant 100% biosourcé en liège ainsi que le nouveau système ITE biosourcé pour supports maçonnés et constructions bois webertherm XM fibre de bois.

Pour accroître la relation avec ses clients, Weber met en exergue « l'importance d'innover en mettant le client au cœur du processus de création » et développe la plateforme « Weber Incubateur » pour aider les artisans et les professionnels du bâtiments à s’auto-développer.

Marie Gérald