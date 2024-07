L’ADEME est l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie. Il s’agit d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) créé en 1991, et actuellement rattaché à l’État et notamment aux ministères de la Transition écologique et solidaire et au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



L’Agence Nationale de l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie (ADEME) est un organisme de l’Etat qui a pour vocation principale l’accompagnement des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics ainsi que des particuliers vers la transition énergétique prévue par loi éponyme.



Ses attributions et domaines de compétence :

L’ADEME est compétente pour toutes les questions qui touchent de près ou de loin la protection de l’environnement ainsi que les questions liées aux problématiques énergétiques.

Pour y répondre elle met en place des projets et y apporte les financements nécessaires.

En termes de mesures écologiques, elle intervient notamment pour tout ce qui concerne les déchets, la pollution des sols, les transports, la qualité de l’air, le bruit et la qualité environnementale.

Elle joue également un rôle de conseiller auprès des acteurs concernés par les questions écologiques de manière à pouvoir atteindre les objectifs liés à la loi de transition énergétique.