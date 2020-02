En août 2019, Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, avait annoncé deux nouvelles périodes d’appel d’offres, en janvier et juin 2020 pour des projets photovoltaïques (PV) au sol, et en octobre 2019 et février 2020 pour des PV sur bâtiments. La première période d’appel d’offres pour bâtiments étant terminée, la ministre a dévoilé les entreprises lauréates.

La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit que les énergies renouvelables fournissent 33 % de la consommation énergétique des Français d'ici 2030. Cet appel d’offres pour le photovoltaïque sur bâtiments, lancé en octobre 2019, devrait permettre d’augmenter la puissance du parc photovoltaïque avec une puissance appelée de 850 MW. Parmi les entreprises ayant répondu à cet appel d’offres, 306 ont été retenues par Élisabeth Borne, pour un volume total de 146,8 MWc. Les entreprises lauréates désignées lors du 21ème colloque du Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) participeront à l’atteinte de ces objectifs « sans générer l’artificialisation de nouvelles surfaces ». Une contrainte qu’explique la ministre : « parce qu’ils mobilisent des surfaces déjà̀ artificialisées, les projets photovoltaïques sur bâtiments constituent une véritable opportunité́ d’atteindre les objectifs de développement du photovoltaïque tout en respectant les autres enjeux de limitation de l’artificialisation des sols et la préservation des terres agricoles et naturelles ». Ces projets portés par les entreprises et le gouvernement valoriseront l’électricité produite avec un coût moyen estimé à 96,40 € / MWh pour la famille 1 (100kWc/500kWc). Le coût diminuerait alors de 1%. Pour la famille 2 (500kWc/8MWc), le coût est estimé à 86,17 € / MWh, soit une diminution de 0,4% par rapport à la même période l’année précédente. J.B Photo de une ©Adobe Stock

