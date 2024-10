Johnson Controls – Hitachi Air Conditioning : ouverture d’un nouveau centre de distribution durable à Masquefa, Barcelone

Un Investissement dans un Avenir Durable

Ce nouveau centre logistique, construit et exploité selon les normes de durabilité les plus élevées, s’intègre harmonieusement dans son environnement naturel. Il représente un investissement significatif pour un avenir plus vert et durable.

Situé à Masquefa, une zone en plein développement dans la région de L'Anoia, cet entrepôt ultramoderne de 29 000 m², développé par GLP, est exploité par LOGISTEED. La plateforme logistique est à seulement 30 minutes de l'aéroport El Prat et à moins d'une heure du centre de Barcelone.

Capacités Logistiques Optimisées

Avec une capacité de stockage allant jusqu’à 41 000 palettes, ce CDC est la pierre angulaire du réseau logistique de Johnson Controls en Europe. Il permettra de desservir efficacement l'ensemble des clients européens, en s'appuyant également sur un entrepôt local au Royaume-Uni pour garantir le respect des délais de livraison.

À partir de début 2025, les capacités du système seront normalisées pour offrir une meilleure visibilité sur la gestion des opérations, renforçant ainsi l'efficacité et la satisfaction des clients.

Un Accent sur le Développement Durable

L'entrepôt de Masquefa, conçu selon un concept biophilique, intègre la nature dans l'environnement bâti, créant un espace plus sain et durable pour les employés et l'écosystème local. L’installation bénéficie de vastes espaces ouverts offrant une vue sur les vignobles et la verdure luxuriante de la région d'Anoia, en Catalogne.

Pour préserver la biodiversité, GLP entretient les vignobles environnants en partenariat avec le conseil municipal, tandis que des espaces verts supplémentaires sont aménagés pour planter des vignes indigènes.

Certification BREEAM Excellent

Le site du CDC a reçu la certification environnementale BREEAM Excellent, qui atteste de l’intégration de technologies vertes et de pratiques durables. Parmi les caractéristiques durables, on trouve :

Systèmes de récupération des eaux de pluie pour réduire la consommation d'eau.

Un système de lanterneau à triple paroi pour maximiser la lumière naturelle, réduisant ainsi les coûts énergétiques annuels jusqu'à 13 %.

Panneaux photovoltaïques sur le toit pour produire jusqu'à 100 kW d'électricité.

Engagement envers la Qualité et le Service

Enrica Laura Masiero, directrice des opérations de Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Europe, a déclaré : "Nous sommes ravis de contribuer à la création de valeur pour améliorer l’expérience de nos clients. Cet entrepôt logistique de premier ordre, certifié BREEAM Excellent, est un atout pour notre croissance durable."

Le nouveau CDC comprendra également un atelier du département qualité, une équipe de coordination logistique, et un système de gestion des transports, tous prévus pour 2025. Ces ajouts soulignent l'engagement de l'entreprise à maintenir des normes élevées de qualité et de service tout en minimisant l'impact environnemental.



Pour en savoir plus exit_to_app