Leader français des tuiles en terre cuite, EDILIANS, anciennement Imerys Toiture, apporte des solutions concrètes pour un habitat toujours plus sain, durable et économe en énergie, voire producteur d'énergie. Que ce soit en construction neuve ou en rénovation, en maison individuelles ou en collectif et tertiaire, l'entreprise a créé une gamme de solutions bénéficiant de toutes les performances de la terre cuite. Ainsi, la terre, le développement durable, la proximité et le leadership par l'innovation constituent l'ADN d'EDILIANS.

Grâce à sa gamme élargie de tuiles en terre cuite, complétée par des tuiles photovoltaïques et thermiques, ainsi que des accessoires, EDILIANS est un partenaire incontournable des professionnels: négociants, couvreurs, constructeurs de maisons individuelles, architectes et économistes.