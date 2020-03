Les acteurs engagés dans la démarche Democlès - qui vise à améliorer les pratiques en termes de gestion des déchets issus du bâtiment - se sont réunis ce jeudi 12 mars pour échanger sur le défi de la REP qui sera mise en place pour le secteur du bâtiment à compter du 1er janvier 2022. A cette occasion, ecosystem et l’Ademe ont également lancé l’appel à projets « 50 maîtres d’ouvrage exemplaires ». Précisions.

Le défi de la REP

Alors que la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, publiée au Journal Officiel le 10 février dernier, a institué la Responsabilité Elargie du Producteur (REP) pour le secteur du bâtiment à compter du 1er janvier 2022, un groupe de travail s’est réunit ce jeudi 12 mars pour échanger sur les évolutions réglementaires, les diagnostic matériaux, produits et déchets, et la mise en place d’un système de traçabilité physique.

« La REP bâtiment nous lance un défi d’innovation car c’est la première fois qu’une REP porte sur un secteur, le bâtiment, et non sur une catégorie de produits. Nous sommes déjà 4 éco-organismes et 2 REP concernées, s’ajouteront probablement des systèmes individuels, un ou plusieurs éco-organismes. Dans ce contexte, un dispositif robuste, garant de la traçabilité et de la cohérence des données tracées en s’appuyant sur une gouvernance rassemblant l’ensemble des acteurs, est la condition incontournable pour réussir l’exercice », a réagit Christian Brabant, directeur général d’ecosystem, éco-organisme à but non lucratif.

« Nous sommes prêts à contribuer à la naissance d’une entité avec qui nous serons, dans tous les cas, en contact étroit et avec qui nous aimerions partager les mêmes fondamentaux. Ce travail devra être mené en lien avec d’autres filières, REP ou non, car les intervenants sur un même bâtiment sont très nombreux », a-t-il ajouté.

Déchets et économie circulaire : accompagner les maîtres d’ouvrage

A l’occasion de cette journée d’échanges, ecosystem et l’Ademe ont également lancé l’appel à projets « 50 maîtres d’ouvrage exemplaires », ouvert aux maîtres d’ouvrage public ou privé réalisant régulièrement des opérations de démolition ou de réhabilitation.

L’objectif ? Les aider à mettre en œuvre les bonnes pratiques et à les adopter dans la durée.

« Cet appel à projet est là pour aider les maîtres d’ouvrage qui hésitent à passer de l’intention à l’action », a précisé Rym Mtibaa, coordinatrice de la plateforme Democlès.

Les lauréats bénéficieront de l’accompagnement de bureaux d’études pour mener à bien leur chantier inscrit dans une démarche d’économie circulaire. Cet accompagnement se fera notamment en trois étapes : état des lieux, plan d’actions et suivi du travail. Des outils de communication leurs seront également proposés pour valoriser leur engagement.

Les volontaires peuvent s’inscrire jusqu'au 30 avril prochain. Les modalités sont à retrouver ici.

C.L.

Photo de une : ©Rockwool