Face à la pollution engendrée par l’enfouissement de la laine de verre, l’entreprise Revibat dévoile sa solution Reviver comme alternative pour l’isolation du bâti. Un nouveau produit breveté qui pourra être produit en masse dans la nouvelle usine, fraîchement inaugurée à Monthyon, en Seine-et-Marne.

Sur les 200 000 tonnes de laine de verre enfouies chaque année dans les sols français, seulement 1 % est recyclé. Une aberration écologique à laquelle l’entreprise Revibat a voulu répondre en développant Reviver, isolant bas-carbone et ininflammable, équivalent à la laine de verre traditionnelle.

Nouvelle usine pour un nouvel isolant

100 % fabriqué à partir de laine de verre recyclée, Reviver est un isolant semi-rigide disponible dans les épaisseurs et dimensions les plus courantes du marché de l’isolation. Brevetée, cette solution sort d'un procédé de recyclage et de fabrication.

Pour une production en masse de ce nouveau produit, Revibat va pouvoir compter sur sa nouvelle et première usine, inaugurée début février à Monthyon, en Seine-et-Marne. Après plusieurs années de recherche et d’industrialisation, l’entreprise fondée en 2020 a opté pour un ancien site de production de plâtre en poudre, pour y ériger son bâtiment d’une surface de 10 000 m².

L’usine, qui doit atteindre sa pleine capacité de production à partir du mois d’avril 2025, peut produire jusqu’à 10 tonnes par jour (soit l’équivalent de 2 000 m² d’isolant de 13 cm d’épaisseur quotidiennement). Cette unité industrielle est la première pierre d’une ambitieuse stratégie de déploiement, qui vise l’ouverture de huit usines en France et en Europe d’ici 2030.

Cet outil de production est principalement organisé autour des machines de seconde main, reconditionnées et adaptées, afin de réduire, là encore, le poids carbone de la production.

Une ouverture d'usine saluée

Le 3 février dernier, jour de l’inauguration de l’usine de Monthyon, de nombreuses personnalités, partenaires et acteurs du secteur du bâtiment étaient présents. Après la visite de l’usine, Nicolas Brousse, CEO de Revibat, a déclaré : « Nous sommes fiers de concrétiser ce projet industriel qui va permettre de réduire drastiquement l’impact carbone du secteur du bâtiment. Cette usine marque le début d’une transformation profonde de l’industrie de l’isolation en France ».

L’ouverture d’un nouveau site de production saluée de son côté par Pierre Ory, Préfet de Seine-et-Marne, qui, lors de l’inauguration, s’est félicité d’un tel événement pour le département : « Monsieur Brousse, votre société est vraiment au cœur de ce que nous avons envie de faire. Nous sommes intervenus via l’ADEME, dont je salue la directrice régionale qui est avec nous ce soir. L’essentiel du budget de l’ADEME est consacré à tout ce qui a trait à la transition écologique, et en quelques années, d’ici à 2030, nous devrons avoir rénové en France 900 000 bâtiments, logements compris car ce secteur est à l’origine d’une bonne partie des émissions de CO2 de la France… Le fait que vous apportiez une réponse dans le domaine particulier de la stratégie bas-carbone du pays est extrêmement important et justifie pleinement l’aide qui vous est apportée par l’État ».

Jérémy Leduc

Photo de Une : Revibat