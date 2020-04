Quid du confinement ? Les professionnels du bâtiment sont persuadés que cette période est propice à l’apprentissage, à la formation. Si certains MOOC du Bâtiment Durable seront à nouveau ouverts durant cette période de confinement, CIMbéton lance un quizz quotidien pour tester les connaissances des internautes sur le béton et le ciment.

Une partie des Français étant au chômage partiel, les entreprises font preuve d’imagination pour occuper le temps libre des professionnels du BTP, la plupart confiné à domicile, faute de masques pour reprendre le travail sur les chantiers. Ainsi, les MOOC du Bâtiment Durable seront à nouveau ouverts pendant la période du confinement pour encourager les professionnels à se former.

Dans ce même esprit ludique, CIMbéton met en compétition les internautes navigants sur leur site via un quizz quotidien pour « réviser ses classiques avec des questions multiples sur l’univers du ciment et du béton ». Chaque jour, les professionnels et les « amateurs avertis » pourront tester leurs connaissances, et se vanter auprès de leurs collègues sur le site Infociments, une plateforme d’informations sur le ciment et ses applications.

Les questions portent plutôt sur des connaissances générales ou à tendances techniques. Ces questions, sous forme de QCM seront renouvelées chaque jour. Le premier quizz « Ciments et Bétons : généralités » est à retrouver ici.

J.B

Photo de une @Adobe Stock