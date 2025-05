Panasonic accélère sur les PAC bas carbone

Le groupe japonais Panasonic poursuit sa stratégie de décarbonation en misant sur des solutions de chauffage et de climatisation plus respectueuses de l’environnement. Malgré un marché chahuté, le fabricant affiche des ambitions fortes en France et en Europe.

Dans un contexte économique tendu, Panasonic Heating & Cooling Solutions confirme son ancrage sur les marchés français et européens en renforçant son virage vers le bas carbone. L’industriel vise désormais 20 % de parts de marché sur les segments des pompes à chaleur (PAC) air-eau de grosse capacité, destinées au résidentiel collectif et au petit tertiaire. Des signaux de reprise Le secteur du chauffage et de la climatisation reste fortement impacté par les difficultés traversées par la filière construction. Pourtant, Panasonic note des signaux encourageants, en particulier sur le segment des pompes à chaleur. La climatisation multisplit, de son côté, affiche de bons résultats. Panasonic avait anticipé l’évolution du marché en misant dès 2022 sur le fluide naturel R290, dans le cadre de sa stratégie « Green Impact ». Ce choix se révèle payant : en 2024, les ventes de pompes à chaleur air-eau au R290 ont triplé. Le fabricant prévoit désormais une gamme complète avec ce fluide sur l’ensemble des puissances et configurations, tout en maintenant une offre au R32. « Nous ne sommes plus seulement un fabricant de systèmes, mais un fournisseur de solutions globales », souligne Benoît Lecornu, responsable marketing de Panasonic Heating & Cooling France. Une ambition forte pour une transition bas carbone Panasonic confirme sa volonté de contribuer à la transition énergétique, en cohérence avec la trajectoire française. «Choisir une pompe à chaleur, c’est opter pour une solution jusqu’à cinq fois plus efficace qu’un chauffage électrique classique, sans aggraver la pression sur la production électrique nationale », insiste Thierry Ronat, Country Manager de Panasonic Heating & Cooling Solutions. L’entreprise cible en particulier les secteurs du CHR (cafés, hôtels, restaurants), de la santé, de l’éducation et de l’hôtellerie pour accélérer son développement sur le segment des PAC de forte puissance. Par Marie Gérald Photo de Une : Adobe Stock