Webermur 115 ENAÉ : mortier de ragréage mural à empreinte carbone réduite

Avec une réduction de 20 % des émissions de carbone, ce produit s'inscrit dans la gamme "repère" ENAÉ, répondant aux exigences des chantiers de construction durable.

Un Mortier à Faible Impact Environnemental

D’après Arnaud Tractere, Directeur Général de Weber Saint-Gobain, "Nous souhaitons montrer l'exemple et accompagner la filière vers des pratiques plus responsables". Webermur 115 ENAÉ est conçu pour le ragréage, le débullage et le rattrapage des bétons sur murs intérieurs et extérieurs, tout en assurant une diminution significative des émissions de CO 2 .

Réduction des Émissions de Carbone

Comparé à un mortier traditionnel, comme le Webermur Plus, Webermur 115 ENAÉ réduit les émissions de carbone de 20 %. Cette baisse d'impact est documentée par une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) vérifiée et publiée sur la base INIES, offrant ainsi une transparence totale sur son cycle de vie.

Polyvalence et Performance Maximales

Webermur 115 ENAÉ peut être appliqué sur plusieurs types de supports, dont le béton, la brique creuse, le parpaing, et la terre cuite. Grâce à sa souplesse d'application, il s'adapte à des épaisseurs allant de 1 à 15 mm, ce qui le rend idéal pour diverses utilisations, comme le lissage, le rattrapage ou encore le débullage des murs.

Une Fabrication Locale et Responsable

Certifié Origine France Garantie, Webermur 115 ENAÉ favorise les circuits courts et l'utilisation de ressources locales. Ce mortier écoresponsable contribue également à optimiser les transports, réduisant ainsi l'empreinte écologique globale des chantiers.

Pour en savoir plus exit_to_app