La Ville de Paris et la RATP renouvellent leur partenariat pour construire 1 500 logements, dont 60 % abordables, sur des sites ferroviaires réhabilités.

1 500 logements d’ici 2034, dont une majorité d’habitats abordables, sur des sites de la RATP : c’est l’ambition du protocole signé par la maire de Paris Anne Hidalgo et le PDG de la RATP Jean Castex.

Ce partenariat, baptisé « Logements et Urbanisme Bioclimatique », prolonge une collaboration engagée depuis 2014 entre la Ville et l’entreprise publique.

L’objectif : répondre à la crise du logement tout en inscrivant les projets dans une logique de transition écologique.

Concilier habitat et activité

Près de 60 % des futurs logements seront abordables, dont40 % de logements sociaux, le reste étant constitué de logements intermédiaires ou en accession sociale. Le tout dans le respect du nouveau Plan local d’urbanisme bioclimatique (PLU), du Plan climat 2024-2030 et du Plan biodiversité.

Ce nouveau protocole s’appuie sur un précédent bilan positif. Entre 2014 et 2024, 1 442 logements ont vu le jour sur des friches industrielles de la RATP, dont plus de 1 100 sociaux. Ces opérations ont permis de concilier habitat et activité, tout en apportant deux hectares de végétalisation et en développant des équipements publics.

« Ce partenariat exemplaire vient concrétiser notre ambition de bâtir une ville écologique et inclusive », s’est félicitée Anne Hidalgo. Jean Castex a insisté sur l’enjeu social du dispositif : « permettre à nos agents, souvent en première ligne, de se loger dignement à Paris, à proximité de leur lieu de travail ».

La Ville accompagnera la RATP dans ses démarches administratives et financières, avec un soutien élargi à RATP Habitat pour développer des projets même en dehors du foncier détenu par le groupe.

Par Marie Gérald

Photo de Une : © Mairie de Paris/Henri Garat