Née de la fusion entre Chryso et GCP Applied Technologies, Chryso France est une filiale de Saint-Gobain Chimie de la Construction. L’entité rassemble deux spécialités : la chimie de la construction et matériaux de spécialité.

Le 1er mai, la fusion entre deux marques a été officialisée : Chryso - du groupe Saint-Gobain - et GCP Applied Technologies. Est ainsi née Chryso France, filiale de Saint-Gobain Chimie de la Construction.

3 % du CA de Chryso France investi en R&D

Cette entité regroupe deux spécialités. D’abord un catalogue chimie de la construction, c’est-à-dire les « adjuvants, additifs, fibres, solutions décoratives et technologies pilotées par l’IA ». L’autre offre se concentre sur les matériaux de construction de spécialité, de l’étanchéité à la protection au feu.

Deux savoirs-faire respectivement portés par Chryso et de GCP Applied Technologies. Leur union permet des synergies technologiques et industrielles.

À souligner que Chryso France représente 3 % du chiffre d'affaires investi en R&D. L’entité rassemble 400 collaborateurs, répartis sur 4 sites de production. Une équipe de 60 experts commerciaux et techniques est dédiée à la filiale.

S’inscrire dans la construction durable

« Nous bâtissons une entreprise à la fois ancrée dans les réalités du terrain et résolument tournée vers l’innovation durable », appuie Nicolas Théodon, directeur général de Chryso France.

Une ambition déjà exprimée à l’échelle du groupe et qui se cristallise autour de quatre axes, dont la décarbonation avec EnviroMix® et EnviroAdd®, solutions de ciments et bétons à faible empreinte. L’économie circulaire est une autre démarche importante, appuyée notamment par la solution Quad®.

L’accent est également sur la digitalisation. En témoignent des technologies de suivi et d’optimisation des bétons bas carbone avec Maturix® et Verifi®.

Chryso France n’oublie pas l’esthétique du béton, via la gamme de solutions décoratives Pieri®.



Par Virginie Kroun

Photo de Une : Bruno Mazodier