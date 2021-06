Gypass valorise les jeunes talents de l’architecture et du design à travers un concours

Cette année encore, le concepteur et fabricant d’ouvrants extérieurs Gypass met en lumière les jeunes pousses de l’architecture et du design à travers un concours. Organisé en partenariat avec la revue Architectures à Vivre, la compétition a pour thème les ouvrants de demain.

Les étudiants en quatrième et cinquième année d’école de design et d’architecture ont jusqu’au 7 juillet 2021 pour s’inscrire au concours dédié organisé par Gypass. L’entreprise normande, spécialisée entre autres dans la porte de garage, avait dû reporter en 2020 l'événement à cause la crise sanitaire. Cette année, le concepteur et fabricant redonne un second souffle à la compétition renommée « Imaginez les ouvrants du futur ».

3 000 euros pour le premier prix



Un thème inspirant pour les jeunes candidats, qui doivent rendre leur projet avant le 3 septembre 2021 minuit. Ils devront présenter une idée de porte de garage pour l’habitat, à laquelle ils peuvent ajouter, de façon facultative, une idée de portail. Neuf des travaux présentés seront sélectionnés par un jury de professionnels du secteur et des médias le 13 septembre 2021, avant soumission au vote du public entre le 22 octobre et le 28 octobre prochain.



A cette date butoir, les trois lauréats du concours seront déterminés et annoncés le jour-même lors du rendez-vous « Journées à Vivre », organisé par le magazine Architectures à Vivre, partenaire du concours. Les gagnants se verront décerner un prix selon leur classement. Le 1er prix recevra 3 000 €, tandis que les second et troisième prix seront respectivement recompensés d'une somme de 2 000 € et de 1 000 €. L'entreprise Gypass attribuera également son prix coup de cœur et ses mentions aux projets de son choix, qui seront titulaires ou non des prix attribués par le jury.



A travers ce concours, le fabricant d’ouvrants extérieurs veut stimuler chez l'imagination et sens de l’innovation des jeunes talents pour le futur de ces équipements « qui n’ont jamais aussi bien assuré leur rôle de protection pour être bien chez soi ».



Virginie Kroun



Photo de une : Gypass