D’ici fin 2025, la fondation Cartier pour l’art contemporain s’installera dans un nouvelle espace, à proximité du Louvre, à Paris. Des travaux ont été entamés pour aménager une structure, misant sur des lignes épurées et la modularité. Jean Nouvel, architecte du projet, signe ici « un musée du XXIe siècle ».

Née à Jouy-en-Josas en 1984, la fondation Cartier pour l’art contemporain célèbre cette année ses 40 ans. Sa prochaine décennie commencera avec un événement : son déménagement d’ici fin 2025, dans l’ancien Louvre des antiquaires, face au musée emblématique de Paris et à deux pas du ministère de la Culture.

L’ancien centre commercial, du 1er arrondissement de Paris et d’influence hausmanienne, tranche avec le siège actuel de la fondation Cartier. Localisé dans le 14ème arrondissement de Paris, ce dernier date de 1994 et est tout de verre et d'acier vêtu. Son concepteur Jean Nouvel, s’en inspire pour réinventer le futur siège de la fondation. La presse a pu visiter le 18 octobre ce chantier bien avancé.

« Un musée du XXIème siècle »

Le projet de Jean Nouvel dans cet ouvrage : former « un musée du XXIe siècle », entre cathédrale et paquebot industriel. Inséré sous les arcades du Louvres des antiquaires, ce nouvel espace futuriste accueillera une verrière au plafond, surplombée d’arbres.

Mêlant acier recyclé et béton, la nouvelle construction s'étend sur 8 500 m2 de surfaces accessibles aux publics, dont 6 500 m2 d’exposition, installées en majeure partie sur cinq plateformes mobiles. La conception de celles-ci emprunte autant à « celle des porte-avions qu'au théâtre », selon l'architecte de 79 ans. D’après Mathieu Forest, directeur de projet, une telle modularité permettra de modifier les espaces d’exposition et de parcours, et ainsi aménager des verticalités allant jusqu’à 11 mètres.

Vue des futurs espaces de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, place du Palais-Royal, Paris. Rendering de la plateforme 1 donnant vue sur la place du Palais-Royal - Crédits photos : © Jean Nouvel / ADAGP, Paris, 2024

Le nouvel espace de la fondation Cartier comprend aussi un espace pédagogique de 300 m2, un auditorium de 120 places assises, une librairie ainsi qu’un restaurant.

Entamé en 2020, le chantier mobilisera au total un budget de 230 millions d’euros, estime Alain Dominique Perrin, président de la fondation. Mais le jeu en vaut la chandelle, surtout pour abriter 4 500 oeuvres d'artistes internationaux collectionnées par l’organisation.

Vue du chantier des futurs espaces de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, place du Palais-Royal (Paris) - Vue à niveau du -1, en mai 2023 Crédit photo : © Martin Argyrogl



Virginie Kroun (avec l’AFP)

Photo de une : © Jean Nouvel / ADAGP, Paris, 2024