ARCHITECT@WORK Nantes : Parc des Expositions La Beaujoire, jeudi 21 & vendredi 22 novembre 2024

Un concept novateur et haut de gamme

ARCHITECT@WORK est réservé exclusivement aux architectes et architectes d’intérieur. Sa scénographie originale et unique lui confère une atmosphère feutrée et raffinée.

De plus, un comité de sélection veille à choisir les nouveautés des industriels qui seront exposées, garantissant ainsi une visite enrichissante et de grande qualité.

Lors de cette édition 2024, nous mettrons l’accent sur une architecture durable qui intègre certains types de matériaux et conceptions, afin de minimiser l'impact environnemental des bâtiments.

Exposition matériaux : Climatera - Innover pour préserver

Afin de tenter de contenir le changement climatique, préoccupation mondiale majeure, deux approches peuvent être complémentaires : l'atténuation, pour prévenir des changements en cours, et l'adaptation, pour faire face aux impacts inévitables. L’exposition Climatera est un ensemble de projets et de solutions matériaux, procédés et systèmes montrant que nos choix en matière d'aménagement peuvent ouvrir la voie à des pratiques plus durables afin de préserver la santé de notre planète et de ses habitants.

Une exposition proposée par le Centre de Ressources INNOVATHEQUE.

Expositions photographiques

TerraFibra Architectures dévoile les 40 bâtiments finalistes du 1er prix mondial des architectures contemporaines en terre crue et fibres végétales. Co-produits par le Pavillon de l’Arsenal, Centre d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la Métropole parisienne, amàco et Les Grands Ateliers, l’exposition et l’ouvrage qui l’accompagne présentent ces projets internationaux et expliquent, au travers d’un parcours thématique, les qualités et avantages de ces matériaux et les techniques anciennes et innovantes qui les mettent en œuvre.

L’Abécédaire d’Archinov

Depuis 1995, l'association Archinov favorise les échanges dans le domaine de l'architecture et de l'innovation. Ses activités variées incluent les Cartes Blanches aux architectes, les Tables Rondes, les visites In Situ et les balades urbaines, créant ainsi des rencontres précieuses. Récemment, Archinov a créé un abécédaire sur les métiers de l'architecture, sous forme d'un jeu de cartes. Celui-ci sera présenté lors du salon Architect@Work Nantes 2024. Chaque lettre représente un mot, décrivant le métier de manière ludique et poétique. Ces mots sont en harmonie avec les photographies de Carole Touati, qui offre une perspective abstraite des bâtiments, transformant ainsi l'architecture en une composition imaginative.

Interventions

En complément de ces expositions, un programme de conférences proposera des interventions d’architectes et de spécialistes. Vous retrouverez notamment :

Aurélien Stavy – STAVY architectes

Joe Vérons – Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes associés - Christophe Aubertin – Studio Lada

Loïc Mareschal - Phytolab

Samuel Delmas – a+ samueldelmas

Justine Rouger, Innovathèque

À noter aussi : La conférence de NOVABUILD avec la participation de François Terrien - Terrien Architectes.

Pièce artistique : ART by Ocean Sole

Souhaitant soutenir une action en faveur de l’environnement, ARCHITECT@WORK Nantes présentera des réalisations de THE ART OF UPCYCLING by Ocean Sole. Une grande partie de la population mondiale se déplace en tongs, une chaussure bon marché à l’achat, mais pas durable au niveau de l’utilisation. Les tongs échouées sur la plage sont collectées, nettoyées et collées. Ensuite, l’équipe créative d’artisans transforme les tongs en des animaux bigarrés. Les frères Nicholas et Michael (Nic&Mic) sont depuis 2014 le partenaire européen de cet art coloré à base de tongs.

ARCHITECT@WORK NANTES 2024 vous réserve un programme riche, avec de nombreux nouveaux produits à découvrir et ce, dans un cadre qualitatif, propice aux échanges.

Parc des Expositions La Beaujoire - Nantes - 6e édition

Jeudi 21 novembre 2024, de 10h à 19h

Vendredi 22 novembre 2024, de 10h à 19h

Pour en savoir plus exit_to_app