Cinq champs d’action sociale définis par la Branche Architecture Cinq types d'aide sociale ont été developpés par la Branche Architecture, avec l’expertise de Malakoff, pour l'ensemble de ses professionnels – incluant les agences de paysagerie et d’architecture intérieure : Les victimes de violence conjugales , avec une aide de 1 000 euros majorée de 25 % par enfant à charge ;

, avec une aide de 1 000 euros majorée de 25 % par enfant à charge ; Le soutien psychologique (burn-out, etc.) : une aide de 50 euros par séance, à hauteur de 7 séances par an, soit un total de 350 euros par personne ;

: une aide de 50 euros par séance, à hauteur de 7 séances par an, soit un total de 350 euros par personne ; Les parents d'enfants porteurs de handicap ou accidentés , avec une aide financière et un soutien personnalisé ;

, avec une aide financière et un soutien personnalisé ; L’ aide à la parentalité , finançant jusqu'à 10h de soutien scolaire et 10h de garde pour chaque enfant ;

, finançant jusqu'à 10h de soutien scolaire et 10h de garde pour chaque enfant ; Les aidants familiaux, incluant notamment une aide financière de 500 euros. « La Branche Architecture couvre à peu près 9 000 agences pour environ 40 000 salariés. Nous répondons à 110 voire 120 demandes maximum », détaille Gilles Lefébure. Deux aides sont particulièrement demandées : l’aide à la parentalité et celle au suivi psychologique.