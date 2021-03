Knauf Insulation, spécialiste de l'isolation, lance un concours international à destination des étudiants. Les candidats devront proposer des solutions innovantes pour réduire les émissions de CO2 des bâtiments et améliorer les conditions de vie des occupants.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie « For a better world » en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments, Knauf Insulation lance « Race to Zero » un concours international ouvert aux étudiants en écoles d'architectes ou d'ingénieurs, ainsi qu'aux diplômés de l'année précédente. Ces derniers doivent être issus d'une école ou université située en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, ou au Portugal, et devront rester dans le même pays pendant la durée du concours. Ils pourront concourir seul ou en équipe de 2 personnes maximum.

Concrètement, les candidats devront trouver et proposer une nouvelle façon de rénover de façon efficace et durable les logements sociaux. Ce concept devra permettre d'améliorer le confort thermique et acoustique, la qualité de l'air, et la résistance au feu des bâtiments, mais aussi permettre des gains quantifiables en termes de réduction des émissions de CO2. Les étudiants devront également prendre en compte les impératifs écologiques concernant la gestion des déchets et l'économie circulaire.

A la clef : un prix de 15 000 euros, et une expérience sur le terrain avec des experts sur des projets Knauf Insulation. Les gagnants seront également conviés à la conférence annuelle de Knauf Insulation en 2022 et pourront échanger avec les principaux dirigeants de l'entreprise.

« Les bâtiments sont responsables de 36 % des émissions de CO2 en Europe et plus de 34 millions d'Européens n'ont pas les moyens de payer leurs factures d'énergie. Nous voulons dénicher de jeunes innovateurs et innovatrices capables d’influencer les progrès nécessaires à la rénovation pour lutter contre le changement climatique, améliorer les conditions de vie des habitants et créer des centaines de milliers d’emplois », explique Yosr Melki, directrice régionale du marketing et de la communication de Knauf Insulation.

« Le concours "Race to Zero" est une chance fantastique de trouver de nouvelles solutions aux vieux défis des logements sociaux. Les matériaux innovants, les nouvelles technologies et les solutions durables sont là, nous devons maintenant trouver les esprits agiles qui peuvent les assembler », ajoute Mark Leverton, directeur général régional.

Claire Lemonnier