HIMACS brille à la Milan Design Week 2025 avec HI MAZE

HI MAZE : une installation urbaine immersive signée HIMACS

Située dans la cour emblématique de la Fabbrica del Vapore, l’installation HI MAZE a été conçue par le Studio Cappellini et entièrement réalisée en HIMACS Alpine White Ultra-Thermoforming. Ce labyrinthe urbain sculptural, formé de panneaux aux reliefs de vagues et spirales, témoigne de la souplesse de conception et de la malléabilité de HIMACS, grâce aux techniques de thermoformage et de fraisage CNC.

De jour comme de nuit, l'installation a captivé les visiteurs. Une fois la nuit tombée, l’éclairage sur-mesure de Bespoke Lighting Solutions a transformé HI MAZE en un spectacle lumineux saisissant, révélant ses formes sculptées et surfaces semi-translucides. L’environnement végétalisé, imaginé par Gruppo A' Piè, ainsi que les assises translucides issues de la collection Lucent (coloris Sapphire et Emerald), ont enrichi l’expérience sensorielle, mêlant nature et architecture.

Les visiteurs étaient invités à interagir avec le matériau, toucher une large palette d’échantillons et découvrir la texture douce et la finition haut de gamme de HIMACS. Le projet met également en avant une démarche écoresponsable, avec l’intégration de contenu recyclé certifié SCS, prouvant que design créatif et durabilité peuvent coexister harmonieusement.

Nautys : la nouvelle marque de mobilier d’extérieur en HIMACS

Parallèlement, HIMACS s’est distingué lors de l’événement "FROM SPACE TO TASTE" au Tricolore Design Hub, avec la présentation de Nautys, une nouvelle marque de mobilier outdoor et nautique conçue par Lucchesedesign Studio, en partenariat avec Summit X et Gallinea.

Pensée pour les environnements exigeants comme le nautisme, la collection Nautys met en valeur les atouts techniques de HIMACS : résistance aux intempéries, durabilité, et finition élégante. Tables, sièges, luminaires : chaque pièce conjugue design contemporain et performance, rendant cette gamme idéale pour les secteurs de l’hôtellerie, du résidentiel haut de gamme et des espaces tertiaires.

Crédits Photos : ©Francesco Marano / EllerStudio (HI MAZE), Studio Lucchesedesign (Nautys)