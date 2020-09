Cette année encore et malgré le contexte sanitaire incertain, le cluster Eco-Bâtiment a décidé de maintenir sa journée d'échanges autour des bonnes pratiques et innovations dans le domaine de l'éco-construction. Le 13 octobre prochain, entreprises adhérentes et visiteurs se retrouveront donc à l'Hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes de 10h à 17h.

Pour la quatrième année consécutive, le cluster Eco-Bâtiment organise la Journée de l'Eco-Bâtiment, qui se tiendra à l'Hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon, le 13 octobre prochain. Pour le réseau composé de 180 professionnels, majoritairement issus de TPE et PME ancrées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il s'agit d'échanger autour de la performance énergétique et environnementale des bâtiments et de présenter les dernières innovations en termes d'éco-construction. « Dans la majorité des projets portés par des bailleurs sociaux ou des promoteurs immobiliers, les décideurs suivent les réglementations sans forcément aller au-delà », notent les organisateurs. Il s'agit donc d'aller plus loin et de booster les ambitions. Une journée pour parler d'éco-construction Cette année, le programme de la journée sera particulièrement orienté à destination de la maîtrise d'ouvrage, à travers la thématique « J'optimise mon bâtiment, mon patrimoine : diagnostiquer pour décider, trouver des solutions pour agir, mobiliser les acteurs pour réussir ». En plus des rencontres avec les entreprises exposantes, les visiteurs pourront assister à cinq temps forts durant cette journée qui se déroulera de 10h à 17h. Il y aura notamment quatre « flash info » et une conférence, avec des témoignages et retours d'expériences. Parmi les questions abordées : Comment organiser un plan de gestion d'un bâtiment ? Comment optimiser l'existant, à travers la densification, l'intensification, la mutualisation, l'adaptabilité, la réversibilité, pour éviter de nouvelles constructions ? Comment assurer le succès de ses ambitions avec des outils techniques, financiers et organisationnels ? Ou encore : Quels sont les nouveaux modèles qui apportent efficacité et rentabilité ? La conférence portera quant à elle sur le thème : « Comment faire évoluer la qualité du logement en période de crise ? » Les inscriptions visiteurs sont d'ores et déjà ouvertes. C.L. Photo de une : Adobe Stock

