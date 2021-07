Le Plan Bâtiment Durable et l'Ademe lancent la 2ème édition des « Expérénos »

Alors que les travaux de rénovation énergétique permettent de réduire l'empreinte carbone et de relance l'économie française, le Plan Bâtiment Durable et l'Ademe annoncent lancer un deuxième appel à expérimenter dans le cadre des « Expérénos ».

Le Plan Bâtiment Durable et l'Ademe ont lancé, ce mercredi 7 juillet, un deuxième appel à expérimenter « Expérénos », visant à accélérer le développement de projets innovants en faveur de la rénovation énergétique.

Cet appel à expérimenter s'adresse à des acteurs privés ou publics s'intéressant à la rénovation énergétique. Il peut donc s'agir d'entreprises, de start-up, d'organismes, d'associations ou de collectivités.

Massifier la rénovation énergétique

L'objectif : massifier les travaux de rénovation énergétique et faciliter le passage à l'action des particuliers et professionnels.

Pour être sélectionnés, les projets devront faciliter et sécuriser les parcours de rénovation, mieux accompagner les ménages, proposer de nouveaux financements, améliorer la lisibilité et les complémentarité des offres d'appui à la rénovation, développer les connaissances sur le bâtiment et la rénovation, ou encore communiquer auprès du grand public.

Parmi les critères de sélection : le caractère innovant du projet, son potentiel pour booster la rénovation, mais aussi sa réplicabilité.

A l'issue de l'appel à expérimenter, 8 à 12 projets seront sélectionnés.

A la clef ? Pas de soutien financier, mais un accompagnement pendant un an par une équipe d'experts pour tester le modèle économique, le marketing, le design, ou encore la communication.

Du point de vue du calendrier, l'appel à expérimenter se clôturera le 30 septembre prochain, et le jury fera une sélection de projets le 12 octobre. Les lauréats seront ensuite dévoilés le 18 octobre.

Le calendrier

Pour candidater, c'est ici.