Chaleur renouvelable : la France doit encore accélérer

La part de chaleur renouvelable n’a que peu augmenté en France en 2023, selon les auteurs du Panorama de la chaleur renouvelable. Si elle a atteint 27,8 % de la consommation finale de chaleur il y a 2 ans, elle doit encore augmenter pour atteindre l’objectif de 38 % d’ici 2030, et ce grâce à des politiques de soutien.

Comme chaque année, cinq fédérations et syndicats des énergies renouvelables - le SER, la FEDENE, UNICLIMA, le CIBE et l’AFPG - publient leur « Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération ».

Une très légère hausse en 2023

Selon le bilan de cette huitième édition, la chaleur renouvelable représentait 27,8 % de la consommation finale de chaleur en France en 2023, soit une très légère augmentation par rapport à 2022. Cette part est en constante augmentation depuis de nombreuses années. Pour rappel, en 2009, elle n’était que de 15 %.

Croissance de la part de chaleur renouvelable en France entre 2019 et 2023

Source : Panorama de la chaleur renouvelable 2023

Cette croissance peut notamment s’expliquer par la mise en place du fonds chaleur en 2009, qui a depuis permis d’aider plus de 8 500 installations totalisant une capacité de production de 45,4 TWh/an de chaleur renouvelable.

Par ailleurs, selon l’Ademe, 14 milliards d’euros ont depuis été investis dans les territoires, soit près de 4 fois le montant des aides distribuées.

Dans le détail, sur les 173,5 TWh de chaleur renouvelable produits en 2023, 42,1 % provenaient du chauffage au bois domestique, 25,1 % des pompes à chaleur aérothermiques, 17,9 % des chaufferies bois (individuelles, collectives ou tertiaires), et 6,7 % du gaz renouvelable.

La répartition des sources de chaleur renouvelable en France en 2023

Source : Panorama de la chaleur renouvelable 2023

Toutefois, les auteurs du panorama soulignent que la production de chaleur dépend encore trop largement des énergies fossiles et importées, qui rendent la France dépendante à d’autres pays et aux aléas géopolitiques.

De nécessaires politiques de soutien

Pour atteindre l’objectif de 38 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale de chaleur d’ici 2030, la France devra accélérer grâce à des politiques de soutien.

Les auteurs du rapport saluent les objectifs de la prochaine Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, visant au moins 276 TWh d’énergie renouvelable en 2030 et au moins 330 TWh en 2035.

Ils regrettent en revanche la baisse des aides pour le chauffage au bois dans le cadre de MaPrimeRénov’, alors que les équipements individuels à usage domestique représentaient près de 63 % de la production de chaleur en 2023.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock