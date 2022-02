Un concours d'idées sur les infrastructures de transport décarbonées

Pour la 8ème année consécutive, le Syndicat National du Béton Prêt à l'Emploi (SNBPE) et CIMbéton lancent leur concours d'idée. Pour cette nouvelle édition, le thème retenu concerne les infrastructures de transport décarbonées. Les équipes candidates devront proposer des projets mettant à l'honneur le béton et le ciment pour imaginer les moyens de transport de demain.

Il y a un an, le Syndicat National du Béton Prêt à l'Emploi (SNBPE) et CIMbéton organisaient leur concours d'idées autour du thème du biomimétisme, comme source d'inspiration pour les bétons dans le cadre de la ville du futur.

Ce jeudi 10 février, les deux organisateurs ont lancé la 8ème édition de ce concours, qui s'adresse aux étudiants en IUT de génie civil et en écoles d'ingénieurs. Pour cette nouvelle édition, le thème suivant a été retenu : « Le futur des infrastructures de transport décarbonées : la réduction des distances dans un monde post TGV ».

Des infrastructures de transports vouées à se transformer

Alors qu'en 2050 deux habitants sur trois devraient habiter en ville, dans des mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants, les moyens de transport sont amenés à évoluer rapidement ces prochaines années, notamment pour être davantage décarbonés et plus rapides.

De nombreux entreprises travaillent par exemple sur l'Hyperloop, imaginé par Elon Musk en 2013. Ce train « subsonique » lancé à plus de 1 200 km/h dans un tube sous vide, devrait permettre de relier Paris et Marseille en 40 minutes. Il devrait fonctionner grâce à l'énergie solaire et à la sustenstation électromagnétique.

Projet Hyperloop

Autre projet : le train « SpaceTrain », imaginé par une start-up française, devrait circuler en lévitant sur des coussins d'air, grâce à des moteurs électriques et des turbines à hydrogène. Lancé à plus de 700 km/h, ce train permettrait de relier Paris et Orléans en seulement 13 minutes.

C'est dans ce contexte d'innovations que le concours d'idées du SNBPE et de CIMbéton invite les étudiants à réflechir et proposer des infrastructures de transport mettant en œuvre du béton.

Les équipes candidates, composées de 2 à 6 étudiants, auront le choix de travailler soit sur un panorama des innovations concernant les infrastructures de transport du futur pour proposer des projets à base de béton, ou imaginer des méthodes constructives en béton innovantes et vertueuses, et qui pourraient être développées dans les prochaines années pour créer des infrastructures de transport post-TGV.

« Dans les deux cas, les dossiers devront mettre en lumière les dimensions environnementales et sociétales des apports du ciment et du béton dans une logique d’économie circulaire et d’innovation », précisent les organisateurs.

Les étudiants intéressés ont jusqu'au 5 septembre pour proposer un dossier. Les lauréats seront ensuite dévoilés le 12 septembre, avant une remise des prix en octobre, à l'occasion du colloque Le Pont à Toulouse. À noter que le jury désignera deux équipes lauréates : une parmi les dossiers des écoles d'ingénieurs, et une parmi les dossiers des IUT. À la clef : un prix de 1 500 € et une visibilité auprès des spécialistes du secteur.

Claire Lemonnier