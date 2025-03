C’est un total de 11 compositions que nous proposons pour répondre aux besoins de tous les professionnels ! De la mallette d’outils pour équiper les apprentis de nos essentiels, au sac à dos disponible en deux versions pour électricien ou mécanicien afin de transporter confortablement et rapidement tout son équipement, nous proposons également des coffrets avec roues pour une mobilité maximale tout en transportant le maximum de son matériel avec soi ! Des concepts innovants pour répondre à vos besoins sur le terrain. Enfin, l’électromobilité fait partie des secteurs où le besoin de solutions pratiques sont le plus nécessaires. La servante d’atelier Emobility saura répondre à ces nouvelles problématiques pour toujours avoir l’outil idéal à portée de main tout en étant protégé lors du travail sur les véhicules hybrides et électriques.

Découvrez ci-dessous et, avec notre vidéo de présentation, l’équipe complète de compositions d’outils Wiha qui vous accompagnera pour faciliter votre quotidien !

Le Trolley d’outils XXL 4 (référence 45734) – 80pcs et 52,5 L !

Transportez facilement tous vos outils.

Le Trolley d’outils XL 2 (référence 45795) – 60pcs et 39 L !

Robuste et compacte pour toutes situations.

Sac à dos d’outils électricien (référence 45528) – 27pcs et 34 L !

La solution polyvalente par excellence.

Caisse à outils (référence 45530) – 18pcs et 20,2 L !

L’essentiel toujours à portée de main.

Servante d’atelier (référence 45801) – 102pcs et 91,5 L !

Tout l’équipement pour travailler en sécurité.

