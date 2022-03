WIHA est un des fabricants de pointe à l'échelle mondiale d'outillage à main pour une mise en œuvre professionnelle dans l'industrie et l'artisanat. Fondée il y a plus de 80 ans comme petite entreprise familiale, WIHA est aujourd'hui une entreprise agissant dans le monde entier – toujours dirigée par la famille Hahn propriétaire.

Entreprise innovante et responsable, WIHA est en route vers un avenir à succès.

Qu'est-ce qui fait le succès d'une entreprise ? De bons produits et la culture d'entreprise en sont la clé. La qualité élevée des outils WIHA par la forme et la fonctionnalité est confirmée par de nombreuses distinctions internationales.

Comme entreprise familiale dirigée par la famille propriétaire, nous entretenons une culture de collaboration : de l'encouragement des collaborateurs à la gestion active des clients, WIHA fait tout pour créer des conditions de travail et d'affaires optimales - et le fondement d'un succès durable.

En tant que membre de la BME Compliance Initiative, WIHA s'oriente sur le Code of Conduct, qui impose le respect de Business Conduct Rules, des principes de responsabilité sociale et l'obligation d'encouragement vis-à-vis des fournisseurs - et garantit ainsi le comportement légitime de l'entreprise et des collaborateurs.

En 2016, WIHA a été repris dans le TOP 100 des entreprises les plus innovantes de la classe moyenne allemande. Lors du concours organisé dans le cadre du "Sommet de la classe moyenne allemande", WIHA a pu convaincre par sa structure d'innovation vécue. C'est pour nous une belle confirmation de notre philosophie d'entreprise, marquée par le progrès et les visions.

Le savoir-faire de WIHA :