Le Trolley d’outils électricien XL2 remplit son rôle d’accompagnateur en toute circonstance puisqu’avec sa longue poignée télescopique et, équipé de ses deux roues, il pourra traverser n’importe quel terrain avec grande facilité ! Lorsque vous êtes sur l’endroit de votre intervention, vous aurez accès à tous les outils nécessaires rapidement et efficacement puisque le rangement du coffret à été étudié pour gagner le maximum de temps et réduire les recherches de son outil. Mais il est également possible d’ajuster son organisation selon son envie grâce aux 92 sangles et 2 modules et accessoires compris dans le coffret pour ranger son équipement. La caisse comporte également un emplacement magnétique pour y placer une lampe et pouvoir s’éclairer en toute circonstance ! Enfin, lorsque le couvercle se referme, les doigts sont toujours protégés et vous ne risquez pas de blessure grâce aux vérin de sécurité dont le XL2 est équipé !

Pour toutes ces raisons, le Trolley d’outils XL 2 conviendra parfaitement aux électriciens qui souhaitent transporter facilement et efficacement leur matériel sur tout type de chantier !

Découvrez la vidéo de présentation de notre nouveauté Wiha ci-dessous :

Le Trolley XL2 permet de transporter facilement ses outils.

Un rangement efficace de son matériel pour un prélèvement rapide.

De nombreux emplacements de rangements supplémentaires pour ses documents.