Saint-Astier ouvre une antenne de formation en Seine-et-Marne

Le chaufournier Saint-Astier ouvre un pôle de formation à Noisiel (Seine-et-Marne) pour rapprocher ses cursus techniques des chantiers du Nord et d'Île-de-France.

Pour se rapprocher des entreprises du bâti ancien, des architectes et des maitres d'œuvre franciliens, le chaufournier dordognais Saint-Astier installe un pôle de formation à Noisiel, en Seine-et-Marne. Historiquement dispensées sur son site de Dordogne, ses sessions d'apprentissage professionnel deviennent directement accessibles aux acteurs de la moitié nord du pays. Cette nouvelle structure s'adosse au dépôt logistique déjà exploité par l'industriel sur la commune, regroupant sur un même lieu la fourniture de matériaux, l'assistance technique et l'enseignement professionnel.

« Nous constatons depuis plusieurs années une demande très forte en Île-de-France de la part des entreprises du bâti ancien, mais aussi des écoles et des institutions patrimoniales. Ouvrir un centre de formation à Noisiel, c'est rapprocher les savoir-faire des applications à base de chaux naturelle de ceux qui en ont le plus besoin, sans qu'ils aient à se déplacer jusqu'en Dordogne », explique Guillaume Rozé, directeur du développement de Saint-Astier.

Un catalogue de formation axé sur la restauration et le chanvre

Certifié Qualiopi, le pôle francilien applique le programme développé au siège de l'entreprise. En 2025, le pôle formation du groupe déclarait avoir formé 319 stagiaires, affichant un taux de satisfaction de 94,7 % et un taux de réussite de 100 % sur ses cursus certifiants.

L'offre de Noisiel s'adresse à l'ensemble de la filière — artisans maçons, peintres, tailleurs de pierre, économistes et prescripteurs — autour de modules théoriques et pratiques de deux à trois jours :

Béton et enduits de chanvre : mise en œuvre des enduits (formation certifiante agréée par l'association Construire en Chanvre) et conception des ouvrages pour la maîtrise d'œuvre.

mise en œuvre des enduits (formation certifiante agréée par l'association Construire en Chanvre) et conception des ouvrages pour la maîtrise d'œuvre. Maçonnerie et finitions traditionnelles : enduits et badigeons de chaux naturelle, enduits décoratifs et minces, mortiers de plâtre et chaux, bétons de chaux.

enduits et badigeons de chaux naturelle, enduits décoratifs et minces, mortiers de plâtre et chaux, bétons de chaux. Restauration du bâti : techniques de réparation de la pierre et application de patines.

L'encadrement pédagogique réunit six spécialistes de la restauration du patrimoine et des techniques d'application, dont cinq bénéficient de l'agrément Construire en Chanvre, épaulés par une responsable de suivi administratif. Les cursus proposés ouvrent droit aux financements de la formation continue via les opérateurs de compétences du secteur, notamment Constructys et le FAFCEA.