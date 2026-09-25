Leborgne nomme son nouveau directeur général

Thibaut Natoli a été nommé directeur général de Leborgne. Il remplace Florence Hocq et aura pour mission de mettre en œuvre une feuille de route mêlant optimisations et innovations.

Florence Hocq, directrice générale de Leborgne, ayant fait valoir ses droits à la retraite après 11 ans au sein de ce poste, son successeur a été nommé en cette rentrée 2026.



Il s’agit de Thibaut Natoli, désigné par Thibaut et Arnaud Moulin, les PDG du groupe Novalia (propriétaire de Leborgne, MOB et Mondelin).



Près de 30 ans d’expérience dans l’industrie



Diplômé d’un DUT Génie mécanique et productique puis ingénieur en plasturgie, Thibaut Natoli a évolué dans le secteur de l'industrie durant toute sa carrière. Il commence par le secteur de l’automobile, au sein duquel il travaille pendant 14 ans au sein de groupes tels que Forvia, Harman et Volvo.



Il poursuit ensuite en tant que directeur industriel au sein du groupe Piroux (spécialisé dans la tôlerie mécano-soudure et la peinture industrielle) puis chez MLT Group (fabricant de jonctions de bandes transporteuses).



Il devient par la suite directeur général chez Bony (fabricant de briques réfractaires) durant quatre ans, avant de devenir DG d’ADTP (spécialiste de la sous-traitance industrielle).



Il rejoint Leborgne en juin 2026 pour remplacer Florence Hocq en tant que directeur général.



« Mes expériences de direction m’ont appris l’importance de la dynamique collective. Une direction générale ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Elle consiste à fixer un cap, à créer les conditions de la réussite et à faire travailler ensemble des compétences différentes autour d’une ambition commune », a réagi le nouveau DG de Leborgne.



Et d’ajouter : « Je suis convaincu que les meilleures transformations sont celles qui associent les équipes. Leur connaissance de leur métier est extrêmement précieuse : notre responsabilité est de permettre à cette intelligence de s’exprimer et de circuler ».



Innovation, sécurité, ergonomie… les principaux défis



Parmi ses objectifs : préserver les « savoir-fer » de l’entreprise savoyarde créée en 1829, mais aussi poursuivre les innovations, notamment en matière de sécurité et d’ergonomie pour réduire la pénibilité et les TMS des utilisateurs.



Faire progresser la performance industrielle, optimiser la performance logistique, intégrer davantage les enjeux environnementaux et consolider les complémentarités au sein du groupe Novalia font également partie des enjeux de sa feuille de route.



« En confiant la direction générale de Leborgne à Thibaut Natoli, nous avons fait le choix d’un dirigeant qui possède à la fois une vision transversale de l’entreprise et une solide compréhension des enjeux de l’industrie », a de son côté expliqué Thibaut Moulin, PDG du groupe Novalia.

