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Forte croissance pour Hexaôm au 1er semestre

Vie des sociétés
Publié le 25 septembre 2026 à 16h00, par Claire Lemonnier
Hexaôm affiche des résultats en nette progression au premier semestre 2026, avec une croissance à deux chiffres de son activité et une nette amélioration de sa rentabilité.
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Le groupe Hexaôm dévoile ses résultats du premier semestre 2026.


343,9 millions d’euros de chiffre d’affaires au 1er semestre


Sur les 6 premiers mois de l’année, le groupe enregistre un chiffre d’affaires (CA) en hausse de 12,3 % sur un an, pour un total de 343,9 millions d’euros.


Pour rappel, il y a un an, les résultats étaient nettement moins positifs, avec -26,5 % de CA.


+59,8 % de résultat opérationnel courant


Même progression côté résultat opérationnel, avec +59,8 %, pour un total de 19,5 millions d’euros au premier semestre 2026.


Ainsi, la marge opérationnelle courante représente 5,7 % du CA, contre 4 % un an plus tôt.


Dans le détail, la construction de maisons représente toujours la plus grosse part du chiffre d’affaires, avec 282,3 millions d’euros, devant la promotion immobilière (33,9 millions), la rénovation (20,1 millions) et l’aménagement foncier (7,1 millions).


Côté trésorerie, la structure financière du groupe – déjà solide – se renforce. À fin juin, la trésorerie active s’élève à 144,7 millions d’euros. La trésorerie nette d’endettement, elle, s’établit à 71 millions d’euros, contre 61,6 millions d’euros à fin décembre 2025.


Un objectif à +20 % de CA pour l’année 2026


Pour les mois à venir, Hexaôm reste prudent dans ses prévisions, notamment en raison d’un contexte géopolitique dégradé qui pèse sur l’économie, un pouvoir d’achat et un moral en baisse chez les Français, et les incertitudes liées à l’élection présidentielle.


Toutefois, le groupe reste globalement confiant grâce à un carnet de commandes encore bien rempli et un rythme satisfaisant des mises en chantier.


À fin août, Hexaôm recense notamment 2 947 prises de commandes dans la construction de maisons, représentant 468,2 millions d’euros de chiffre d’affaires.


Côté rénovation, les commandes atteignent 143,9 millions d’euros, soit +24,7 %.


Enfin, dans la promotion immobilière, le groupe enregistre 174,3 millions d’euros de commandes.


Ainsi, Hexaôm prévoit une croissance d’environ 20 % sur l’ensemble de l’année 2026, et une rentabilité opérationnelle supérieure à 5 %.

                                                                

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Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

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