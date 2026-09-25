Énergies renouvelables : le SER dévoile ses propositions pour 2027
En vue de l'élection présidentielle de 2027, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a présenté, jeudi 24 septembre, une série de 27 propositions destinées à promouvoir une « énergie souveraine ». L'organisation professionnelle préconise notamment la création d'un « bouclier énergétique universel » au profit des ménages.
Ce dispositif d'aide aurait pour objectif de protéger les foyers contre les variations des prix de l'énergie. Il s'agirait de faire en sorte que « le reste à charge énergétique du ménage soit inférieur à sa facture énergétique actuelle », a précisé Jules Nyssen, président du SER, lors d'une conférence de presse.
Utilisation des recettes de l'ETS2 et refonte des aides
Pour financer ce bouclier, le SER propose de s'appuyer sur les recettes attendues par la France dans le cadre du futur système européen d'échange de quotas d'émission (ETS2), dont les premières enchères doivent débuter en 2027 avant une mise en œuvre complète en 2028. Selon l'organisation, ces revenus représenteraient entre 7 et 15 milliards d'euros par an sur la période 2026-2032. Ce mécanisme viendrait compléter les Certificats d'économie d'énergie (CEE).
Parallèlement, le syndicat suggère de regrouper l'ensemble des aides existantes, telles que MaPrimeRénov' ou le leasing social, au sein d'un dispositif unique.
Mobilisation de l'épargne et plan chaleur/froid
Sur le plan financier, le SER recommande également la création d'un fonds de transition énergétique destiné à mobiliser l'épargne privée. Ce fonds serait abondé par une enveloppe de 5 à 10 milliards d'euros issue des livrets réglementés (Livret A et LDD). « Un tel fonds, même si son rendement est limité, serait attractif dès lors que sa finalité est clairement garantie et qu'il est sans risque », estime l'organisation.
Afin de répondre aux besoins de chauffage en hiver et à l'augmentation des vagues de chaleur en été, le SER préconise par ailleurs le lancement d'un grand « plan chaleur et froid renouvelables ».
Comptabilisation des investissements publics
Enfin, le SER propose de modifier la prise en compte comptable de la transition énergétique dans les comptes publics. L'organisation professionnelle souhaite que les investissements publics du secteur soient comptabilisés « comme un investissement et non comme une dépense de fonctionnement », en les excluant du calcul de la règle des 3 % de déficit public.
Avec AFP
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