Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Énergies renouvelables : le SER dévoile ses propositions pour 2027

Énergie
Publié le 25 septembre 2026 à 11h45, par Nils Buchsbaum
À quelques mois de l’élection présidentielle, le SER présente 27 propositions, parmi lesquelles la création d’un bouclier énergétique.
©Adobe Stock - Batiweb
©Adobe Stock

En vue de l'élection présidentielle de 2027, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a présenté, jeudi 24 septembre, une série de 27 propositions destinées à promouvoir une « énergie souveraine ». L'organisation professionnelle préconise notamment la création d'un « bouclier énergétique universel » au profit des ménages.

Ce dispositif d'aide aurait pour objectif de protéger les foyers contre les variations des prix de l'énergie. Il s'agirait de faire en sorte que « le reste à charge énergétique du ménage soit inférieur à sa facture énergétique actuelle », a précisé Jules Nyssen, président du SER, lors d'une conférence de presse.

 

Utilisation des recettes de l'ETS2 et refonte des aides

 

Pour financer ce bouclier, le SER propose de s'appuyer sur les recettes attendues par la France dans le cadre du futur système européen d'échange de quotas d'émission (ETS2), dont les premières enchères doivent débuter en 2027 avant une mise en œuvre complète en 2028. Selon l'organisation, ces revenus représenteraient entre 7 et 15 milliards d'euros par an sur la période 2026-2032. Ce mécanisme viendrait compléter les Certificats d'économie d'énergie (CEE).

Parallèlement, le syndicat suggère de regrouper l'ensemble des aides existantes, telles que MaPrimeRénov' ou le leasing social, au sein d'un dispositif unique.

 

Mobilisation de l'épargne et plan chaleur/froid

 

Sur le plan financier, le SER recommande également la création d'un fonds de transition énergétique destiné à mobiliser l'épargne privée. Ce fonds serait abondé par une enveloppe de 5 à 10 milliards d'euros issue des livrets réglementés (Livret A et LDD). « Un tel fonds, même si son rendement est limité, serait attractif dès lors que sa finalité est clairement garantie et qu'il est sans risque », estime l'organisation.

Afin de répondre aux besoins de chauffage en hiver et à l'augmentation des vagues de chaleur en été, le SER préconise par ailleurs le lancement d'un grand « plan chaleur et froid renouvelables ».

Comptabilisation des investissements publics

 

Enfin, le SER propose de modifier la prise en compte comptable de la transition énergétique dans les comptes publics. L'organisation professionnelle souhaite que les investissements publics du secteur soient comptabilisés « comme un investissement et non comme une dépense de fonctionnement », en les excluant du calcul de la règle des 3 % de déficit public.

 

Avec AFP

                                                                  

Newsletter                  

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

                  

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

                  Je m’abonne gratuitement →
Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.