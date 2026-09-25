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Le négoce décoration résiste au 1er semestre 2026

Conjoncture
Publié le 25 septembre 2026 à 16h00, par Claire Lemonnier
Malgré une conjoncture difficile, le négoce décoration résiste au premier semestre 2026, porté notamment par une forte progression de l’ITE.
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La Fédération Nationale de la Décoration (FND) dévoile son bilan du premier semestre 2026. Sur cette période, l’activité du négoce de décoration résiste, avec -0,9 % de chiffre d’affaires, pour un total de 1,266 milliard d’euros.


En février dernier, la fédération faisait déjà état d’une baisse de 0,9 % de l’activité sur l’ensemble de l’année 2025, pour un total de 2,5 milliards d’euros de CA.


Une belle progression pour l’ITE


Dans le détail, le contexte est plus difficile pour les revêtements de sols et murs (-4,9 %) et l’équipement (-3 %), tandis que la peinture et les consommables résistent avec respectivement -0,2 % et +0,6 %.


L’isolation thermique par l’extérieur (ITE), elle, fait figure d’exception avec une belle remontée de +7,3 %.


Dans le détail, la peinture représente 598 millions d’euros de chiffre d’affaires, les revêtements de sols et murs 273 millions, les consommables 159 millions, l’ITE 100 millions et l’équipement 69 millions.

 


Une conjoncture toujours compliquée


Selon Philippe Poujol, récemment réélu comme président de la FND, la situation toujours compliquée du négoce décoration s’explique notamment par la prudence des ménages français, dont le pouvoir d’achat ne permet actuellement pas d’investir dans des travaux de décoration.


« Les trois moteurs traditionnels du marché – construction, transactions immobilières et consommation des ménages – demeurent grippés », regrette la fédération.

Source : FND 1er semestre 2026


La rénovation, un réservoir de projets


Toutefois, si la décoration « plaisir » recule, les besoins en rénovation, entretien et amélioration de l’habitat, eux, restent importants.


« On décore peut-être moins aujourd’hui, mais on continue à rénover et à entretenir le bâti », commente ainsi le président de la FND.


Dans ce contexte, le négoce décoration est obligé de s’adapter et se transformer. Cela passe notamment par des restructurations, une rationalisation des points de vente et la digitalisation des services.


Pour rappel, le secteur compte environ 1 400 points de vente et près de 8 000 salariés.


Une éclaircie prévue pour 2028 ?


Pour les mois à venir, la fédération prévoit encore quelques temps difficiles et espère une reprise en 2028, « sous réserve d’un redémarrage de la construction ».


« Cette échéance coïnciderait également avec le renouvellement du cycle de décoration, estimé à environ sept ans après le pic de 2021», conclut la FND.
                                                             

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Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

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