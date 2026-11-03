L'offre intégrée PAC tend a faciliter l'acquisition, l'installation, la maintenance et l'exploitation d'une pompe à chaleur pour les ménages. Si l'expérimentation est vue comme une alternative de financement, son fonctionnement inquiète les installateurs. Regards croisés.

Sur le papier, le concept est prometteur : un dispositif d'acquisition d'une pompe à chaleur (PAC) Air/Eau, comprenant pose, maintenance, fourniture d'énergie et financement en tout-en-un. Le règlement se ferait sur trois à cinq ans d'engagement à travers des mensualités (après déduction de l'aide MaPrimeRénov' ou des CEE), inférieures ou égales à la facture de gaz ou de fioul, que le nouvel équipement doit remplacer.

C'est le principe de l'offre intégrée PAC (au départ appelée Leasing PAC), expérimentée sur les deux prochaines années et dont les groupements lauréats du premier appel d'offres ont été révélés lors du salon Interclima du Paris Builders Show. Cela tombe bien, car on a pu alors sonder l'Association française des pompes à chaleur (Afpac) sur ce dispositif.

Son directeur des affaires techniques, Arnaud Meyer y voit du positif, « parce que cela permet de surmonter ce fameux mur d'investissement ».

« Après, c'est une mécanique assez compliquée entre la tarification fixe proposée, [si] le produit est bon, l'installation sera bonne. Ça, je pense qu'on le verra justement lors des retours d'expériences », pondère-t-il.

L'offre intégrée PAC en cinq points clés

Objectif initial de 25 000 PAC installées d'ici 2028, porté à 55 000 unités ;

Un contrat de maintenance et d'entretien sur trois à cinq ans d'engagement ;

Premier appel d'offres durant l'été et ses lauréats révélés en octobre 2026. Prochaines phases instructions de l'Ademe en janvier et en mai 2027 ;

Démarrage des installations prévu dès le mois de novembre ;

Quatre problématiques prises en compte dans un même contrat : fourniture d'énergie, installation, maintenance et financement.

« Ça ubérise nos métiers ! »

Aussi rencontré sur le salon, Nicolas Vincent, responsable technique de l'Union des Métiers Génie Climatique Couverture et Plomberie (UMGCCP) de la Fédération française du bâtiment (FFB), a réagi plus catégoriquement à l'offre intégrée PAC.

« On est contre. On n'a pas été écouté », estime-t-il. Il voit d'un mauvais oeil la composition de consortiums, alliant souvent l'énergéticien, gérant l'offre commerciale, et le fabricant, qui propose, voire peut imposer sa solution, selon lui.

Derrière, le risque, pour les installateurs, de « devenir des sous-traitants », redoute M. Vincent. «On perd la main sur nos clients, sur ce qu'on avait l'habitude de faire, on perd la main sur ce qu'on doit poser, et pour autant c'est nous qui avons toutes les responsabilités », en cas de malfaçons, alors que « c'est nous qui avons la valeur ajoutée ».

Reste à savoir quelle issue donnera l'offre intégrée PAC. « Si ça marche, ça risque de devenir un problème. Imaginez, ça ubérise nos métiers ! », affirme-t-il.

Le mot ubérisation est prononcé également par Jean-Claude Rancurel, président de l'Union Nationale Artisanale Couverture Plomberie Chauffage (UNACPC) de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb). Ce dernier refuse d'être « considéré comme un simple poseur de PAC ». « Hors de question qu'une tierce personne me dise : "Il faut poser tel modèle, à tel prix, à telle puissance" », fustige-t-il. Installer une PAC ou mener n'importe quels travaux « c'est de l'humain. Et là, on met du commercial, purement ».

Même avis du côté de Cyril Radici, directeur général du syndicat des entreprises de maintenance en génie climatique en France (Synasav). Celui-ci se rappelle que l'offre initiale permettait jusqu'« à la possibilité de délestage sur la pompe à chaleur », en cas de forte demande électrique, afin d’éviter une surcharge.

Cela a été revu, et heureusement, selon M. Radici : « Il ne serait rien de pire que de devenir le sous-traitant d'un major. C'est ce que les professionnels ne veulent pas ». S'il fécilite la présence d'Izy by EDF et Savelys (anciennement Engie Home Services), membres de consortiums lauréats, il souligne une réalité : «La proximité avec le client, ce sont les entreprises locales, ce ne sont pas les gros acteurs.»

Qui sont les consortiums désignés ?

« CapConfort » : Hellio Solutions, Homyos, Akéa Énergies, Winter, Alpiq et Cofidis.

« IZI by EDF » : IZI by EDF, EDF et Domofinance ;

« Le PAC'TE français » : Alterna énergie, Saunier Duval et Cofidis ;

« Octopus x Effy » : d'Octopus Energy France et Effy ;

« Hello Watt x Engie » : de Hello Watt, Hello Watt Rénovation et Engie ;

« Sonepar » : Sonepar, Ecair, Ace Énergie et TotalEnergies.

Le fabricant Viessmann a été récemment retenu sur trois consortiums associant respectivement TotalEnergies, EDF et Enercoop. Sa contribution reposera notamment sur son réseau professionnel ProActif.

Des modèles qui veulent embarquer les professionnels

Peut-on mettre tous les groupements de l'offre intégrée PAC dans le même sac ? « Je pense que s'il y a bien un consortium qui ne sera pas dans ce risque-là, c'est le nôtre, parce que justement, on est dans une logique coopérative », avance Audrey Zermati, directrice stratégie Effy, membre du consortium « Octopus x Effy ».

Effy coordonnera son réseau de 4 000 professionnels, qui doivent respecter le cahier des charges de l'Ademe : agréments RGE, capacité à gérer le financement, plafonds de prix... En face, Octopus Energy a la triple casquette de fournisseur d'énergie, d'opérateur de flexibilité et de fabricant. Son contrat d'énergie repose sur le réseau public ( gérés par RTE et Enedis), et intègre des sources renouvelables.

Sa PAC Cozy, qui présente un Coefficient de Performance (COP) supérieur à 3,2, est disponible dans différentes puissances (6, 9, 12 kW) et connectée (mises à jour cloud, application mobile pour contrôle et suivi). Bémol : elle est fabriquée en Irlande du Nord, et Octopus prévoit de s'implanter dans le nord de la France pour répondre au critère de fabrication européenne de l'offre. « On a obtenu de la part de l'Ademe un agrément transitoire où pendant un an la Cozy est éligible aux subventions et aux CEE », nous indique Louis Guérin, directeur stratégie d'Octopus Energy France. Savelys assurera la maintenance des pompes à chaleur installées, tandis que Sofinco est partenaire pour le financement.

Dans le modèle « Le PAC'TE français », Cofidis propose un taux préférentiel à 3,9 % et l'outil informatique pour lancer les processus de financement. Alterna Énergie est fournisseur d'énergie à un prix fixe sur 3 ans, mais aussi référent auprès de l'Ademe et du client final sur le dispositif complet. Saunier Duval, marque du groupe Vaillant, agit en responsable technique, définissant l'offre en fonction du client et de la connectivité.

Régis Luttenauer, directeur général de Vaillant Group France, nous loue son offre « R290 qui ne fait pas de bruit et avec une très belle performance énergétique », comme son réseau d'installateurs. « La spécificité de ce groupement, c'est certes qu'il n'y a pas d'installateurs dans le groupement, mais les installateurs ne sont pas en sous-traitance. C'est l'installateur qui vend la totalité de sa valeur ajoutée au client final [qui] a la souveraineté sur la gestion, sur la commande », assure-t-il.

Toutefois, M. Luttenauer reconnaît que sur ses 1 200 installateurs, l'offre ne capte pour l'heure que de « gros SAV régionaux ».

« Il faut quand même que l'installateur ait un back-office ou une vraie capacité à gérer de la donnée, à expliquer une offre complexe, à retourner plusieurs fois. On ne fait pas sur une visite un devis, plus récupérer tous les documents, plus faire le contrat de financement avec Cofidis. Donc c'est un process compliqué qui, pour être contrôlé et dans les niveaux de service que demande l'Ademe, demande que l'installateur soit un peu structuré », justifie-t-il, bien que « ​​​​notre objectif est bien entendu d'en inclure plus que ce qu'on va inclure au lancement ».

« D'ailleurs, [les installateurs] n'ont pas forcément énormément d'appétence [pour l'administratif], en réalité parce qu'aujourd'hui, ils aimeraient bien juste qu'on les laisse faire leur travail, c'est-à-dire de conseiller et de poser », complète Clémentine Lalande, fondatrice et CEO de Kelvin, qui aura pour rôle de présenter et de calculer ces offres de financement.

Fixer une mensualité, mais à quel prix sur la qualité ?

Dans l'offre intégrée PAC, « ce qu'on salue, c'est la plus grande vision, de cette expérimentation, qui sera peut-être au service d'une démocratisation de cette offre de financiarisation de la pompe à chaleur, comme l'ont fait nos voisins » en Europe, pense Madame Lalande en ajoutant : « C'est presque monnaie courante finalement d'avoir une PAC financée comme on achète une voiture à 199 euros par mois ».

« Ce seront des offres qui pourront être marketées de manière plus large et on l'espère aussi, disponible pour des réseaux d'installation plus locaux », nous confie la CEO de Kelvin.

Deux prochaines phases d'instruction d'appels d'offres se dérouleront dans le cadre du dispositif, une en janvier et une en mai 2027.

Nicolas Vincent, de l'UMGGCP, semble se préparer à ces prochains échelons. « On a étudié quand même les groupes, on a regardé les organismes financiers, si on peut travailler avec eux, voire comment on peut aussi faire des offres », indique le responsable technique. Il souhaite toutefois un meilleur équilibre entre les différentes expertises réunies dans les consortiums, sans que cela entraîne des logiques de volumes et baisses drastiques de prix, parfois au détriment de la qualité.

Pour Jean-Claude Rancurel, le problème réside notamment dans le mode de financement. Fixer une mensualité basée sur les économies d'énergie oblige l'artisan à adapter les travaux au prix. Pour le président de l'UNACPC, cela doit être l'inverse : « Nous, artisans, ce qu'on fait tous les jours, c'est d'abord voir les travaux qu'il y a à faire. Il en découle des travaux, et après, une mensualité par rapport à ces travaux et le pouvoir de financement du client. Il faut que la mensualité soit couverte par les économies réalisées. »

D'autant que, d'après M. Rancurel, certains points méritent d'être clarifiés dans les offres déjà présentées, dont l'estimation de la place de travaux induits (réfection de l'installation électrique, besoins en isolation, désembouage, changement d'émetteurs, mise aux normes électriques...).

« Restons chacun dans notre domaine et tout ira bien ! »

L'UNACPC participe d'ailleurs à des échanges avec industriels et autres acteurs de la filière, afin de construire une alternative : « l'offre packagée ». Une appelation en soit proche de celle de l'offre intégrée PAC, mais qui privilégie une distinction nette des rôles, entre fourniture de l'énergie et facture par l'énergéticien, et toute la phase d'installation, dont le devis, géré l'installateur.

La somme de l'ensemble des prestations doit ainsi définir la mensualité, insiste le président de la chambre artisanale de la Capeb. « Restons chacun dans notre domaine et tout ira bien ! », appuie l'intéressé. L'offre packagée s'inspire des partenariats existants entre la confédération et des fournisseurs d'énergie pour ce type de travaux.

Autre point : l'offre intégrée PAC inclut trois ans d'entretien. Pour Cyril Radici du Synasav, la maintenance doit être prolongée au-dela de trois ans, voire cinq ans d'engagement, afin de « maintenir les performances dans le temps et d'augmenter la durabilité des équipements ».



« La maintenance, ce n'est pas de la dépense. C'est un investissement pour moins consommer, pour moins dépenser. Parce que si l'on dépense moins dans son utilisation, on va dépenser moins aussi dans le remplacement des pièces », poursuit le directeur général du Synasav.

Bien dimensionner, contrôler et maintenir l'installation, ce sont des exigences de l'Ademe, auxquelles tend à répondre le groupement de Saunier Duval. « On ne vend pas des chaudières qui ne tiennent pas 25 ans, et tous nos produits ont des pièces de rechange pendant 20 ans et sont durables », défend Régis Luttenauer.

Les consortiums avancent à tâtons sur l'expérimentation...

Le directeur général de Vaillant Group France évoque cependant une réorganisation de son activité, pour s'adapter à l'offre intégrée PAC. En particulier la création de nouveau processus de communication client. « Ça part de l'avant-vente. Il faut qu'on y ajoute l'évaluation de ce que coûtait l'énergie précédente en reportant des factures, en demandant des factures », évoque-t-il. Notamment sur le dimensionnement, « puisque l'État ne veut pas qu'on surdimensionne. Cela peut exclure des particuliers qui ont des radiateurs ».



Avoir des contrats de maintenance « tout inclus » sur trois à cinq ans complexifie aussi les process. « On a des SAV, qui, aujourd'hui, proposent des contrats de maintenance pièces et main d'œuvre, qui proposent des extensions de garantie ou qui proposent des contrats de maintenance qui n'incluent pas la réparation », nous précise M. Luttenauer.

Selon Louis Guérin, « il va falloir éprouver l'appétence des particuliers pour ce type d'offre. Si cela répond bien aux besoins des clients, on le saura assez vite dès le lancement de l'offre. En tout cas, nous, on a déjà plusieurs centaines de préinscriptions du côté clients. On voit que ça crée de l'enthousiasme ».

Or, le lancement des installations en novembre dépend de la signature de la convention entre les consortiums et l'Ademe, qui n'a pas encore été officialisée. « Le calendrier a été un peu décalé. Tout ça va faire qu'on va démarrer autour de début novembre, soit au moment où la saison de chauffe aura déjà démarré. Donc il va y avoir un enjeu pour nous tous d'arriver à déployer assez vite un certain nombre de vendeurs et de visites techniques pour être sûrs de pouvoir installer un maximum de pompes à chaleur avant l'hiver », abonde le directeur stratégie d'Octopus Energy France

Malgré « un calendrier extrêmement raccourci pour, à la fois, monter, financer et publier ses offres », Clémentine Lalande voit dans l'offre intégrée PAC « un vrai projet industriel ».

« Mais la réalité, c'est qu'il va falloir se donner les moyens de pouvoir vraiment embarquer toute la filière derrière. Et faire que la complexité soit embarquée de manière simplifiée et qu'elle soit mise à disposition de tous. Parce que derrière, c'est un vrai vecteur de création de valeur, c'est-à-dire création d'emplois, d'achats de machines, d'installation, fourniture d'électricité et projets en ligne avec l'électrification de la France », souligne la fondatrice de Kelvin.

« Ce qui va être très incertain, dans l'approche du calendrier électoral, c'est l'avenir pour cette offre-là », appréhende-t-elle. Les prochains gouvernements et députés désignés après les élections de 2027 peuvent impacter effectivement la stratégie énergétique actuelle du gouvernement.

« Quoi qu'il en soit, la transition énergétique se fera avec les artisans ou ne se fera pas», conclut Jean-Claude Rancurel, président UNACPC de la CAPEB.

Propos recueillis par Virginie Kroun