Reconstruction de la mairie de Limoges : les dons dépassent le million d’euros
La collecte organisée par la Fondation du patrimoine pour financer la reconstruction de la mairie de Limoges a dépassé le million d’euros, ce lundi 2 novembre. Alors que plus de 9 000 donateurs ont déjà contribué, le montant global des travaux reste à établir.
La cagnotte affichait précisément 1 007 700 euros à la mi-journée, selon la Fondation du patrimoine. Inauguré en 1883, l'hôtel de ville a été lourdement endommagé par un incendie survenu lors de la journée de manifestations du 17 octobre. La toiture et le beffroi se sont notamment effondrés.
Une première phase de travaux attendue d'ici début 2027
Selon le ministère de la Culture, les premières interventions doivent permettre de consolider les éléments fragilisés et de mettre en place une couverture provisoire d'ici début 2027. Le chantier principal de restauration devrait ensuite commencer en 2028, pour s'achever à l'horizon 2030-2031. Ce calendrier demeure prévisionnel.
L'enveloppe nécessaire à la reconstruction n'est, à ce stade, pas encore connue. « Le coût global de la restauration fait actuellement l'objet d'une évaluation », précise le ministère de la Culture.
Quelques jours après le sinistre, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait annoncé, lors d'une visite à Limoges, le classement intégral de la mairie au titre des monuments historiques. Cette protection doit permettre au bâtiment de bénéficier de certains financements.
Le chef du gouvernement avait également annoncé une prise en charge des frais par l'État, complétée par des contributions issues du mécénat public et privé, dont la collecte de la Fondation du patrimoine.
Une réduction d'impôt de 75 % prévue pour les dons
Fin octobre, l'Assemblée nationale a par ailleurs adopté un amendement au projet de loi de finances pour 2027, instaurant une réduction d'impôt majorée pour les dons affectés à la reconstruction de la mairie. Le dispositif prévoit un taux de 75 %, dans la limite de 1 000 euros de dons.
Avec AFP
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