Vosges : un chauffagiste condamné après la mort de deux personnes intoxiquées
Un chauffagiste de 52 ans a été condamné, vendredi 30 octobre à Épinal (Vosges), à deux ans de prison avec sursis pour homicide involontaire, après le décès d'une femme de 84 ans et de son fils de 63 ans, intoxiqués au monoxyde de carbone dans leur maison de Bussang. Le professionnel était intervenu sur leur chaudière deux jours avant le drame. Le tribunal correctionnel l'a également condamné à 5 000 euros d'amende et à verser 84 606 euros de dommages et intérêts aux proches des victimes.
Les deux corps avaient été découverts le 9 janvier 2026 par une infirmière, au domicile familial. L'autopsie avait établi que la mère et son fils étaient morts par asphyxie au monoxyde de carbone.
Au cœur de l'affaire, l'intervention du chauffagiste sur une chaudière en panne. Après avoir commandé les pièces nécessaires à sa réparation, il était revenu le lendemain installer un brûleur d'occasion. Il avait justifié cette décision par les conditions météorologiques et la situation de l'occupante, privée d'eau chaude et de chauffage : « par acquis de conscience, car il faisait froid, il neigeait ».
Le professionnel estimait alors que l'installation pouvait fonctionner temporairement sans danger. Selon ses explications à l'audience, « en cas de dysfonctionnement, le brûleur se mettait en défaut et empêchait du monoxyde de s'échapper, l'installation pouvait tenir jusqu'au lendemain ».
L'expertise réalisée dans le cadre de l'enquête a toutefois mis en évidence une incompatibilité entre le brûleur installé et la chaudière. Ce défaut, « conjugué au défaut d'étanchéité du condenseur », « a permis l'échappement des gaz de la chaufferie et la production rapide de monoxyde de carbone », selon l'expert mandaté.
Les juges n'ont pas retenu la violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité
La décision du tribunal correctionnel retient la qualification d'homicides involontaires simples. Les juges n'ont pas retenu la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, qualification initialement visée par l'enquête.
Lors de l'audience du 2 octobre, le représentant du parquet, Quentin Laurent, avait reconnu ne pas avoir « la certitude » que le chauffagiste ait su « qu'il allait faire peser un risque réel sur les deux victimes ». Il avait néanmoins requis une interdiction d'exercer sur le terrain pendant cinq ans, une mesure que le tribunal n'a finalement pas prononcée.
Le parquet avait également demandé deux ans d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, des peines suivies par le tribunal.
À l'audience, le professionnel, dont les employés avaient salué le travail « de manière précise et consciencieuse », s'était dit « désolé ». Il avait également reconnu que « ce genre de drame ne devrait jamais arriver ».
Avec AFP
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