Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Rue d'Aubagne à Marseille : huit ans après le drame, le procès en appel s'ouvre

Justice
Publié le 02 novembre 2026 à 14h10, par Virginie Kroun
Le procès en appel des effondrements de la rue d'Aubagne à Marseille, s'ouvre près de huit ans après le drame. Prévues jusqu'au 18 décembre, les audiences porteront d'abord sur le caractère technique de l'affaire.
©Adobe Stock - Batiweb
©Adobe Stock

Le 5 novembre 2018, les effondrements de deux immeubles, situés aux 63 et 65 rue d'Aubagne, à Marseille, ont provoqué huit morts. Ce drame a mis en lumière les problèmes d'habitat indigne dans la cité phocéenne.

Huit ans plus tard, l'affaire revient devant la justice avec l'ouverture du procès en appel, ce lundi 2 novembre 2026.

Pour rappel, au terme du procès à l'automne 2024, le tribunal a prononcé dix condamnations en juillet 2025. Dans le détail  : trois peines de prison ferme ciblant des copropriétaires et trois peines de prison avec sursis pour l’architecte-expert, un ancien élu et l'ancien gestionnaire du syndic chargé du 65 rue d’Aubagne et un total de 358 000 euros d'amendes. Six autres prévenus (dont des copropriétaires et le bailleur social Marseille Habitat) ont été relaxés. 

Le parquet de Marseille avait fait appel de ce jugement, qu'il estimait moins sévère que les réquisitions prononcées en décembre 2024

« On vient avec une rage qu'on n'avait pas autant la première fois »

 

Ce nouveau procès doit durer jusqu'au 18 décembre. Les débats se pencheront sur les responsabilités de 15 prévenus. Parmi eux, des copropriétaires du 65 rue d'Aubagne (adresse à laquelle des morts ont été déplorées), des responsables de Marseille Habitat, des experts, l'ex-adjoint au maire et des représentants du syndic.

Face à eux, 90 parties civiles, dont Linda, cousine de Chérif Zemar, décédé dans l'effondrement. « On vient avec une rage qu'on n'avait pas autant la première fois parce  qu'on pensait que, peut-être, les prévenus allaient montrer un peu plus de compassion et être beaucoup plus humains », confie-t-elle durant l'audience.

Ces derniers doivent répondre des chefs d'homicides involontaires aggravés, suite à plusieurs signaux d'alerte sur l'insalubrité des immeubles, n'ayant pas été pris en compte.

« Ce procès sera nécessairement différent », assure Fabrice Naudé, magistrat de la cour d'appel, à qui a été confié l'examen de ce dossier qualifié de complexe et technique. « D'abord parce que les quatre magistrats ne sont pas les mêmes qu'en première instance. (...) Différent aussi parce que (...) les choix que la Cour d'appel fera auront par essence un caractère plus définitif », renchérit-il. 

La dimension technique sera abordée dans les deux premières semaines d'audience. Le calendrier donnera ensuite la parole aux proches des victimes.

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.