En 2023, le président Emmanuel Macron annonçait un objectif de production d’un million de pompes à chaleur fabriquées en France par an d’ici 2027. À quelques mois de l’échéance, où en est-on ? Le point avec trois fabricants de PAC, Atlantic, Intuis et Saunier Duval.

En 2022, 350 000 pompes à chaleur (PAC) Air/Eau avaient été vendues, un record. Mais les mois qui ont suivi n’ont fait qu’enregistrer un lent déclin. De fait, le marché a été divisé par deux en deux ans. Les ventes de PAC Air/Eau ont ainsi chuté jusqu'à atteindre environ 180 000 unités vendues fin 2024, selon les chiffres Uniclima.



Baisse de la demande : des investissements freinés ?



Malgré des investissements réalisés par certains fabricants après les annonces gouvernementales, l’objectif d’un million de PAC produites chaque année en France à partir de 2027 semble, à l'heure actuelle, difficile à atteindre, mais pas forcément en raison des capacités de production.



Actuellement, le groupe Atlantic dispose de trois sites de production de PAC en France, à Billy-Berclau (62), Merville (69) et Boz (01), et annonce être en capacité de produire 300 000 PAC par an. Dans le détail, l’usine de Billy-Berclau permettrait une capacité de production d’environ 130 000 PAC par an.



Relocaliser la production de certains composants en France



Malgré une conjoncture morose, le groupe Atlantic a toutefois fait le pari d’investir 150 000 euros sur quatre ans pour la construction d’une nouvelle usine à Chalon-sur-Saône (71). Elle doit ouvrir mi-octobre et être inaugurée d’ici la fin de l’année pour produire à terme 180 000 unités extérieures supplémentaires par an.

« L’objectif, avec cette usine, c’est aussi de fabriquer des évaporateurs pour la première fois sur le sol français. Ces évaporateurs viennent dans les unités extérieures de pompes à chaleur Air/Eau ou de chauffe-eaux thermodynamiques », explique Laura Gallé, responsable marketing et communication et experte de la PAC chez Atlantic.

S’il est difficile de sourcer 100 % des composants en France, Atlantic revendique un tiers de composants venant de France, et deux tiers d’Europe.

Parmi les composants les plus difficiles à trouver en Europe : les cartes de puissance et les compresseurs. Ces derniers sont presque exclusivement fabriqués en Asie.

« Aujourd’hui, l’industrie du compresseur est à 95 % chinoise, et il y a 5 % fabriqués en Europe», indique Éric Baudry, directeur des affaires publiques d’Intuis, qui estime que fabriquer un compresseur en France coûterait environ trois fois plus cher en prix de revient industriel.



À ce jour, Intuis dispose de deux usines produisant des PAC made in France. L’une à Laval (53) pour les PAC tertiaires, et une à Feuquières-en-Vimeu (80), dédiée aux PAC pour le résidentiel (de 5 kW à 25 kW) et pour le logement collectif (40 kW à 80 kW). D’une surface de 45 000 m2, cette usine annonce une capacité de production de 30 000 PAC et de 100 000 chauffe-eaux thermodynamiques par an.

Éric Baudry précise qu’environ 70 % de la gamme de PAC Intuis est certifiée « Origine France Garantie ».

À l’échelle de Saunier Duval (groupe Vaillant), qui dispose d’une usine à Nantes (44), les capacités de production française sont annoncées « entre 120 000 et 150 000 PAC » par an. Une soixantaine de modèles différents y sont produits, allant de 5 kW à 15 kW.



Des capacités de production sous-utilisées ?



Cependant, Régis Luttenauer, directeur général de Vaillant Group France, déplore que cette capacité de production soit actuellement « sous-utilisée », à hauteur de 100 000 PAC par an, en raison d’une baisse de la demande. Elles ne sont d’ailleurs pas produites uniquement pour le marché français, précise-t-il.

Toutefois, le DG de Vaillant Group France constate une amélioration du marché depuis le mois de mai. Selon lui, cela peut en partie s’expliquer par la crise énergétique liée à la guerre en Iran et à l’annonce d’un plan d’électrification en France, qui donnent une image positive de la PAC.

Même constat du côté d’Atlantic : « On a reçu les chiffres d’Uniclima à fin août et les perspectives sur la PAC Air/Eau sont très positives puisqu’on est sur un marché global à +20 %», indique Laura Gallé.

Régis Luttenauer souligne que les données sont cependant difficiles à analyser en raison d’une hausse concomitante des ventes de PAC Air/Air liée à la forte demande en climatisation avec les vagues de canicules de cet été 2026.



CEE : le made in Europe favorisé



Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2026, un coup de pouce lié aux Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) vient favoriser les PAC fabriquées en Europe. « Il s’avère que la préférence nationale n’est pas autorisée dans le droit communautaire », rappelle le directeur des affaires publiques d’Intuis.

Depuis le 1er septembre, une plateforme gérée par l’Agence de la transition écologique (Ademe) recense les produits éligibles aux aides, en fonction de critères de fabrication européenne et de critères de performance.

« On voit un transfert des aides de MaPrimeRénov’ vers les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Ce que l’on attend, ce sont les nouvelles règles du jeu avec le transfert des montants d'aide de MaPrimeRénov' vers les CEE », commente le directeur des affaires publiques d’Intuis.

Sur ce sujet, le DG de Vaillant Group France souligne également une subtilité : les critères actuels restent peu exclusifs, et certains fabricants asiatiques n’ont pas hésité à sauter sur l’occasion pour faire des investissements dans les pays européens et ainsi bénéficier de ce marché, en y réalisant simplement l’assemblage et le packaging. Les critères n’excluraient ainsi que 4 à 5 % des fabricants les plus « exotiques », selon Régis Luttenauer.



PAC française : un investissement sur la durée



Mais quel est l’écart de prix entre une PAC française et une PAC asiatique ? Les consommateurs Français sont-ils prêts à payer plus cher pour du made in France ?

« Entre une pompe à chaleur fabriquée en France et une pompe à chaleur fabriquée en Chine, on est sur un écart de prix qui est inférieur à 12 % pour le produit fini installé chez le client final », nous répond le directeur des affaires publiques d’Intuis.

Le DG de Vaillant Group France souligne quant à lui qu’investir dans une PAC française assure une meilleure réparabilité grâce à des pièces de rechange disponibles plus longtemps que pour la plupart des PAC asiatiques.



PAC Air/Air et PAC Air/Eau, deux technologies très différentes



«Les Asiatiques sont partis de la technologie de la PAC Air/Air pour en faire des PAC Air/Eau. Les Européens, qui connaissent l'hydraulique - parce que la chaudière gaz, la chaudière fioul, la chaudière bois, etc. - sont partis de leurs compétences et de la connaissance des installateurs pour fabriquer des pompes à chaleur qui sont maintenables, qui ont beaucoup plus de durabilité, et donc qui ne sont pas conçues de la même manière qu'une PAC Air/Air. Une PAC Air/Air, en général, vous ne venez pas la réparer à 10 ans, vous la changez. Une PAC Air/Eau, telle qu’on la construit nous, ce sont des produits où tous les composants sont interchangeables », précise Régis Luttenauer.

« Quand vous installez un produit à 12 000 ou 15 000 euros chez vous, ce n’est pas pour qu’il soit non réparable. Nous, on garantit des pièces de rechange 15 ans après la dernière production du produit. Et c’est plutôt même 17 à 20 ans qu’on est à peu près sûrs de délivrer des pièces de rechange », ajoute-t-il.

« Les Chinois s’appuient sur l’effet de masse de la climatisation. C’est un marché qui est 10 fois plus gros, voire peut-être même 20 fois plus gros, que le marché de la PAC Air/Eau. Cet effet de masse fait que leur produit, avec leur technologie, est notoirement moins cher que le produit européen. Mais on ne parle pas de la même chose », conclut-il.

Ainsi, à eux trois, les fabricants Atlantic, Intuis et Saunier Duval revendiquent des capacités de production cumulées comprises entre 450 000 et 480 000 pompes à chaleur par an. Un volume qui représente près de la moitié de l’objectif fixé par Emmanuel Macron. Mais si les usines semblent prêtes, la demande ne suit pas. Reste donc à savoir quelle trajectoire prendra l’évolution des subventions, et de la demande.

Propos recueillis par Claire Lemonnier