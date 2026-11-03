Malgré leurs atouts énergétiques, les pompes à chaleur géothermiques peinent à s'imposer en France. Coûts, contraintes techniques, filière : quels sont les freins à leur développement ?

La géothermie présente une singularité dans le paysage des pompes à chaleur : malgré ses excellentes performances énergétiques, elle demeure marginale. En 2025, seules 2 513 pompes à chaleur (PAC) géothermiques ont été commercialisées en France, contre 179 377 PAC Air/Eau et 803 661 PAC Air/Air de moins de 17,5 kW, selon Uniclima, le syndicat des fabricants d'équipements du génie climatique. Les modèles géothermiques représentent ainsi à peine 0,26 % des ventes cumulées de ces trois catégories.

Et la tendance est à la baisse : les ventes de PAC géothermiques ont reculé de 6,2 % en 2025, et selon les premières données communiquées à Batiweb pour le premier semestre 2026, Uniclima fait état d'une nouvelle baisse de 9,8 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Une situation d'autant plus paradoxale que la technologie présente plusieurs avantages : en exploitant la chaleur naturellement présente dans le sous-sol, les PAC géothermiques peuvent assurer le chauffage des bâtiments avec une consommation électrique relativement faible. Elles peuvent également contribuer à leur rafraîchissement en été.

Comment expliquer, dès lors, la faible diffusion d'une technologie dont les performances sont reconnues par les professionnels du secteur ?

Chauffer et rafraîchir grâce à l'énergie du sous-sol

Contrairement aux PAC aérothermiques, qui puisent les calories dans l'air extérieur, les systèmes géothermiques exploitent l'énergie thermique présente dans le sous-sol. À quelques mètres de profondeur, la température reste relativement stable au fil des saisons. En France métropolitaine, elle se situe généralement autour de 12 °C, avec des variations locales.

Du point de vue des performances énergétiques, « aujourd'hui, c'est imbattable », estime Arnaud Kautzmann, délégué général du Centre d’Expertise de la Pompe à Chaleur (Cepac), créé en mars 2026 par l'Association Française pour les Pompes à Chaleur (AFPAC), en partenariat notamment avec l'Ademe, le CETIAT, EDF, Domofinance et Uniclima. Une étude de l'Agence de la transition écologie (Ademe) publiée en octobre 2025 semble confirmée cela : sur 100 pompes à chaleur suivies dans des maisons individuelles, les dix modèles géothermiques affichent un coefficient de performance saisonnier moyen de 4,3, contre 2,9 pour les 90 PAC air/eau.

L'un des avantages des pompes à chaleur géothermiques (PACg) se manifeste particulièrement en hiver. Lorsque les températures extérieures deviennent négatives, une PAC Air/Eau doit prélever des calories dans un air de plus en plus froid. Ses performances peuvent alors diminuer, notamment sous l'effet des cycles de dégivrage. Une PAC géothermique bénéficie, elle, d'une source dont la température varie beaucoup moins.

Cette stabilité se traduit par une efficacité énergétique élevée. « Pour 1 kWh qui alimente le compresseur (...), vous en restituez 4 sous forme de chauffage », avance Benjamin Brigaud, professeur en géologie et géothermie à l'université Paris-Saclay. Autrement dit, la PAC géothermique restitue quatre fois plus d'énergie thermique qu'elle ne consomme d'électricité. Une performance qui dépend néanmoins des caractéristiques du bâtiment, du dimensionnement et des conditions de fonctionnement de l'installation.

Plusieurs techniques permettent d'exploiter cette énergie. Les systèmes sur sondes verticales font circuler un fluide caloporteur dans un circuit fermé enterré. Les installations sur nappe prélèvent de l'eau souterraine, en récupèrent les calories puis la réinjectent dans l'aquifère. Des capteurs horizontaux, installés à plus faible profondeur, peuvent également être utilisés lorsque la configuration du terrain le permet.

Cette géothermie de surface se distingue des forages profonds qui alimentent des réseaux de chaleur. Dans le cas des PAC géothermiques, la chaleur puisée dans le sous-sol n'est généralement pas suffisante pour chauffer directement les locaux. La pompe à chaleur permet d'en augmenter la température.

Mais la géothermie ne se limite pas au chauffage. Elle peut aussi contribuer au rafraîchissement des bâtiments. Un usage encore peu développé en France, selon Benjamin Brigaud. Dans une installation réversible, la chaleur extraite des locaux en été est transférée vers le sous-sol, où elle peut en partie être récupérée durant l'hiver.

Le géocooling permet quant à lui d'utiliser directement la fraîcheur du sous-sol pour rafraîchir le bâtiment, sans faire fonctionner le compresseur de la PAC. La consommation électrique se limite alors principalement aux équipements de circulation. Autre avantage : contrairement aux systèmes de climatisation qui évacuent la chaleur dans l'air extérieur, la géothermie « ne rejette pas de chaleur dans l'air extérieur et ne contribue donc pas à l'effet d'îlot de chaleur urbain », souligne Benjamin Brigaud.

Malgré ces atouts, la performance énergétique ne suffit pas à convaincre. Le coût des installations reste un obstacle majeur à leur déploiement.

Des performances élevées, mais à quel prix ?

« D'un point de vue technico-économique, c'est plutôt vers l'aérothermie que les clients se dirigent », explique Arnaud Kautzmann, pour résumer l’état du marché des PAC.

Car la géothermie nécessite un investissement absent des installations aérothermiques : le captage enterré. Forages, sondes, terrassement, raccordements et études préalables alourdissent la facture.

S'appuyant sur une quinzaine de factures de maisons individuelles datant des 18 derniers mois, Baudouin de La Varende, cofondateur du bureau d'études en rénovation énergétique Ithaque, estime que l'installation d'une PAC géothermique représente un investissement compris entre 32 000 et 43 000 euros hors taxes. La PAC seule coûte entre 7 000 et 15 000 euros, auxquels s'ajoutent généralement 7 000 à 12 000 euros pour le forage. Des montants cohérents avec l'étude de l'Ademe, qui relève des coûts de forage proches de 10 000 à 12 000 euros TTC sur trois des quatre installations géothermiques pour lesquelles elle dispose de données financières complètes.

Le reste de la facture comprend notamment l'installation et les équipements de distribution de chaleur. Dans un logement chauffé par des radiateurs électriques, il faut ainsi créer un réseau hydraulique et installer de nouveaux émetteurs. Ces dépenses ne sont toutefois pas propres à la géothermie : elles peuvent également être nécessaires lors de la pose d'une PAC air/eau.

En 2025, Ithaque est ainsi intervenu sur un projet de PAC géothermique dans une maison de 165 m², pour un coût total de 41 500 euros hors taxes : 14 000 euros pour la PAC, 16 500 euros pour le forage et 11 000 euros pour le réseau hydraulique et les émetteurs, comprenant un plancher chauffant et des radiateurs basse température. Les économies d'énergie peuvent contribuer à compenser cet investissement initial sur la durée.

De la conception aux chantiers, une filière à mobiliser

Le coût d'investissement n'explique pas tout. Le faible nombre de chantiers incite peu les entreprises à se spécialiser dans la géothermie, ce qui réduit le choix de professionnels pour les maîtres d'ouvrage.

L'installation d'une PAC géothermique nécessite la mobilisation de plusieurs professionnels. Le chauffagiste doit disposer de compétences spécifiques et coordonner son intervention avec celle du foreur, voire d'autres professionnels comme des géologues et des bureaux d'études.

« Pour un particulier, trouver un foreur, c'est très compliqué, voire impossible », affirme Benjamin Brigaud. Selon le professeur en géologie et géothermie, en Île-de-France notamment, les entreprises de forage s'intéressent davantage aux opérations de grande ampleur, nécessitant plusieurs centaines de mètres de sondes.

Un constat que nuance Arnaud Kautzmann du CEPAC. S'il reconnaît l'existence de tensions passées, il estime que la situation s'améliore : « Il y a eu des efforts de faits. C'est de moins en moins une difficulté, la disponibilité du forage. »

Mais la question de l’installation des équipements n’est pas le seul obstacle, la méconnaissance de la géothermie constitue un autre frein à son développement. Et elle ne concerne pas seulement les particuliers.

Selon Xavier Moch, ingénieur et coordinateur national du réseau d’animation en géothermie au sein de l’Association française des professionnels de la géothermie (AFPG), les bureaux d'études thermiques ne pensent pas toujours à cette technologie. « Dès lors qu'on parle de pompes à chaleur, ils ont plutôt l'image des pompes à chaleur aérothermiques, et ils oublient l'existence de la géothermie », déplore-t-il.

C'est peut-être dans les bâtiments collectifs, tertiaires ou publics que la géothermie pourrait trouver de nouveaux relais de déploiement. Leurs besoins énergétiques, parfois importants, peuvent justifier des investissements plus élevés. À Pontivy, dans le Morbihan, un investissement de plus d’un million d’euros, soutenu à hauteur de près de 220 000 euros par le Fonds chaleur de l'Ademe, a permis la réalisation d’un projet de géothermie de surface destiné à chauffer et rafraîchir un Ehpad.