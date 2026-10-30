Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Saint-Gobain nomme Nicolas Godet directeur de son activité France

Nomination
Publié le 30 octobre 2026 à 11h50, par Nils Buchsbaum
Nicolas Godet prend la tête des activités françaises de Saint-Gobain le 1er novembre 2026. Benjamin Auzéau lui succéde à la direction de Point.P.
LinkedIn - Nicolas Godet - Batiweb
LinkedIn - Nicolas Godet

Saint-Gobain confie à Nicolas Godet la direction générale de l’ensemble de ses activités en France à compter du 1er novembre 2026. Il sera rattaché à Thierry Bernard, directeur général de la région Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

 

Un parcours au sein du groupe depuis 2011

 

Actuellement à la tête de Point.P, Nicolas Godet connaît bien le groupe Saint-Gobain, qu’il a rejoint en 2011 après huit années chez Exane BNP Paribas.

Il a d’abord occupé la post de directeur de la stratégie du pôle Distribution, de 2011 à 2013, avant de prendre la direction générale de Pum, spécialiste de la distribution de solutions pour les réseaux et les infrastructures, jusqu’en 2016. Il a ensuite été nommé directeur général Produits pour la Construction en Asie du Sud-Est, poste qu’il a occupé jusqu’en 2019, année de sa nomination à la tête de Point.P.

Benjamin Auzéau, actuel directeur général de Cedeo, lui succédera à la direction de Point.P à compter du 1er novembre 2026.

Présent dans 81 pays, Saint-Gobain a réalisé un chiffre d’affaires de 46,5 milliards d’euros en 2025 et emploie 162 000 collaborateurs.

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.