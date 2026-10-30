Saint-Gobain nomme Nicolas Godet directeur de son activité France
Saint-Gobain confie à Nicolas Godet la direction générale de l’ensemble de ses activités en France à compter du 1er novembre 2026. Il sera rattaché à Thierry Bernard, directeur général de la région Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique.
Un parcours au sein du groupe depuis 2011
Actuellement à la tête de Point.P, Nicolas Godet connaît bien le groupe Saint-Gobain, qu’il a rejoint en 2011 après huit années chez Exane BNP Paribas.
Il a d’abord occupé la post de directeur de la stratégie du pôle Distribution, de 2011 à 2013, avant de prendre la direction générale de Pum, spécialiste de la distribution de solutions pour les réseaux et les infrastructures, jusqu’en 2016. Il a ensuite été nommé directeur général Produits pour la Construction en Asie du Sud-Est, poste qu’il a occupé jusqu’en 2019, année de sa nomination à la tête de Point.P.
Benjamin Auzéau, actuel directeur général de Cedeo, lui succédera à la direction de Point.P à compter du 1er novembre 2026.
Présent dans 81 pays, Saint-Gobain a réalisé un chiffre d’affaires de 46,5 milliards d’euros en 2025 et emploie 162 000 collaborateurs.
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